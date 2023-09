Fahrwangen Zeitplan muss überarbeitet werden: Der Start der regionalen Sekundar- und Realschule verzögert sich Es gibt verschiedene offene Fragen. Klar ist: Der Zeitplan kann nicht eingehalten werden, die regionale Sekundar- und Realschule (SeReal) in Fahrwangen kann den Betrieb nicht wie geplant aufnehmen. Der Gemeinderat hat eine Lösung gefunden mit den Verbandsgemeinden.

Derzeit wird die Schulanlage in Fahrwangen saniert und erweitert. Bild: mhu

Der Ausbau wird nicht nur teurer als erwartet. Auch der Zeitplan kann nicht eingehalten werden. Für den Start der regionalen Sekundar- und Realschule (SeReal) in Fahrwangen hat der Gemeinderat deshalb mit den Verbandsgemeinden nach Lösungen gesucht. Und gefunden. «Die Gemeinden Meisterschwanden und Sarmenstorf haben zugestimmt, die bisherigen Räumlichkeiten bis im Sommer weiterhin zur Verfügung zu stellen», hält der Gemeinderat Fahrwangen in einer Medienmitteilung fest. Zusätzlich habe der Gemeinderat ein erfahrenes Beratungsunternehmen mit der Begleitung des weiteren Bauprozesses beauftragt.

Am Montag, 23. Oktober, 19 Uhr, findet in der Mehrzweckhalle eine öffentliche Informationsveranstaltung statt, an der über die Kosten und den aktuellen Projektstand informiert wird. (mhu)