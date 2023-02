Fahrwangen Für die 16 neuen Einfamilienhäuser brauchts eine Sauberwasserleitung fürs Regenwasser Mit der geplanten Wohnüberbauung «Hohliebi» am Hang in Fahrwangen muss auch eine neue Sauberwasserleitung erstellt werden. In dieser gelangt das anfallende, unverschmutzte Regenwasser in den Dorfbach.

Geplant ist die Wohnüberbauung an Hanglage auf dem Areal (vorne rechts) zwischen Alter Bettwilerstrasse und Ebnetweg. Bild: Mathias Förster

Ein neues Quartier soll entstehen an erhöhter Lage im Gebiet «Hohliebi» am Dorfrand in Fahrwangen. Heute ist das rund 7200 Quadratmeter grosse Areal zwischen Alter Bettwilerstrasse und Ebnetweg noch unbebaut.

Das Vorhaben hat eine längere Vorgeschichte. Ein erstes Baugesuch für eine Wohnüberbauung lag Anfang 2019 auf. Damals war die Rede von 24 Häusern. Dagegen regte sich Widerstand, es gingen mehrere Einsprachen ein. Die Bauherrschaft, die Immovesta AG aus Muri, zog das Projekt zurück und reichte im Sommer 2021 ein neues Baugesuch ein, diesmal für 16 Einfamilienhäuser.

Sauberwasserleitung führt unter Ebnetweg hindurch

Nun folgt der nächste Schritt. Denn mit dem Bau – und einer Entwässerung im Teiltrennsystem – muss auch eine neue Sauberwasserleitung erstellt werden, die das anfallende, unverschmutzte Regenwasser in den Dorfbach ableitet. Bis 13. März liegt dafür das Baugesuch öffentlich auf.

Insgesamt 16 Einfamilienhäuser sind geplant im Gebiet «Hohliebi». Bild: zvg

Für das anfallende, unverschmutzte Regenwasser ist ein sogenannter Retentionsnachweis erarbeitet worden. Die berechnete Abflussmenge aus der neuen Wohnüberbauung «Hohliebi» beträgt 8,7 l/s, ist den Unterlagen zu entnehmen. Die geplante Sauberwasserleitung mit einem Durchmesser von 250 Millimetern führt in einer Tiefe von 1,2 bis maximal 2 Metern unter dem Ebnetweg hindurch Richtung Südwesten innerhalb der Wohnzone, der Landwirtschaftszone und einer ausgeschiedenen Waldzone.

An Kontrollschächten bestehen Anschlussmöglichkeiten

Für die Einleitung in den Dorfbach ist laut technischem Bericht ein Einlaufbauwerk mit Sohlensteinen vorgesehen. Bei der Ausgestaltung soll darauf geachtet werden, dass kein Beton an der Oberfläche zu sehen ist. Und: Die Arbeiten seien so auszuführen, dass kein Betonwasser in den Dorfbach fliesse und keine Trübung entstehe, heisst es in den Unterlagen. Um künftig auch unverschmutztes Regenwasser einer möglichen weiteren Bebauung einleiten zu können, sind Anschlussmöglichkeiten geplant an zwei Kontrollschächten.

Für die Realisierung der Sauberwasserleitung ist sowohl eine kommunale als auch eine kantonale Bewilligung erforderlich. Für die Einleitung in den Dorfbach muss zusätzlich eine fischereirechtliche Bewilligung eingeholt werden. Eine solche brauchen gemäss Bundesgesetz über die Fischerei technische Eingriffe in die Gewässer und ihre Ufer. Während der Arbeiten für die Sauberwasserleitung wird der Verkehr auf dem Ebnetweg einspurig geführt und mit einer Lichtsignalanlage geregelt.