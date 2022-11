Fahrwangen Brand verwüstet Wohnung – Polizei geht von technischem Defekt aus In Fahrwangen hat am Montag ein Feuer in einer Wohnung gelodert. Die Feuerwehr hat den Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Verletzt worden ist niemand.

In Fahrwangen hat am Montagnachmittag ein älteres Mehrfamilienhaus gebrannt. Dieses steht an der Sarmenstorferstrasse. Das teilt die Aargauer Kantonspolizei am Dienstagmorgen mit. Demnach alarmierten Passanten kurz vor 16 Uhr die Feuerwehr, als Flammen aus einem Fenster schlugen.

Atemschutztrupps der Feuerwehr konnten den Brandherd in einer der Wohnungen lokalisieren. In der Folge gelang es den Einsatzkräften, das Feuer zu löschen und die weitere Ausbreitung zu verhindern. Drei erwachsene Frauen und zwei Kinder, die sich zum Zeitpunkt des Brandes im Haus befanden, konnten sich unverletzt ins Freie begeben. Vorsorglich wurden diese Personen durch eine Ambulanz untersucht.

Der Brand zog die betroffene Wohnung stark in Mitleidenschaft. Diese ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ist ein technischer Defekt naheliegend. (cri)

