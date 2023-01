Fahrwangen 5G-Antenne vorerst doch nicht im Wohngebiet: Swisscom zieht Baugesuch zurück 120 Personen standen hinter einer der beiden Einsprachen gegen eine Mobilfunkantenne in Fahrwangen, für die im vergangenen Jahr ein Baugesuch auflag. Das Baugesuch wurde zurückgezogen, auch auf Wunsch des Gemeinderates.

Die Swisscom möchte in Fahrwangen eine neue Mobilfunkantenne bauen. Bild: Mathias Förster

«Die Mobilfunkversorgung in der Gemeinde Fahrwangen ist aktuell kritisch», schrieb die Swisscom in einem Baugesuch, das im vergangenen Frühjahr öffentlich auflag. Die Netzbetreiberin plante, eine neue Mobilfunkantenne auf dem Dach des Wohnhauses an der Mühlackerstrasse 5 zu installieren. Geplant waren bei der Antenne alle gängigen Technologien – also 3G, 4G und 5G. Die Antenne sollte als Ersatz für eine bestehende dienen. Diese komme einerseits an ihre Grenze für die Netzversorgung, andererseits hätten die Eigentümer das Mietverhältnis gekündet, schrieb die Swisscom in den Unterlagen. Gegen das Baugesuch gingen zwei Einsprachen ein. Hinter einer standen 120 Personen.

Heute, knapp ein Jahr später, steht noch keine neue Mobilfunkantenne in Fahrwangen. Die Swisscom hat das Baugesuch zurückgezogen, sagt Silvan Zülle, Vizeammann von Fahrwangen, auf Anfrage. Das sei auch auf Wunsch des Fahrwanger Gemeinderates geschehen. «Derzeit werden neue Standorte geprüft.» Beim Standort an der Mühleackerstrasse wären die Grenzwerte teilweise nur knapp eingehalten worden. Das Aargauer Departement für Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) stimmte dem Neubau zu, jedoch mit der Bedingung, das nach dem Bau Messungen durchgeführt werden und die Anlage bei einer Messwertüberschreitung unverzüglich angepasst werde.