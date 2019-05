Noch 300 Meter und sie wäre zu Hause gewesen. Am 6. November 2017 erfasste ein Auto die damals 19-jährige Elida Osmani auf einem Fussgängerstreifen in Lenzburg, die Teenagerin erlag wenige Stunden später im Spital ihren schweren Verletzungen.

Elida, die erst zweieinhalb Jahre vor ihrem Tod mit ihrer Familie in die Schweiz gekommen war, machte in Zürich eine Lehre als Verkäuferin. An diesem Abend war sie auf dem Heimweg. Kurz vor 21.00 Uhr stieg sie an der Haltestelle Neuhofstrasse in Lenzburg aus dem Bus und überquerte die erste Hälfte des Fussgängerstreifens. Ein Fahrzeuglenker hatte dort angehalten, um Elida sowie anderen ausgestiegenen Buspassagieren den Vortritt zu gewähren. Die junge Frau, die gemäss der Anklageschrift dunkel gekleidet war und «ihre Aufmerksamkeit auf das in ihrer Hand mitgeführte Mobiltelefon gerichtet» hatte, lief allen voran und ohne anzuhalten über die Fussgängerinsel direkt auf die zweite Hälfte des Fussgängerstreifens. Dort erfasste sie der Rentner mit seinem Volvo.