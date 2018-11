Kirchenglocken sorgen immer wieder für rote Köpfe. Ein bekanntes Beispiel in der jüngeren Geschichte passierte im Fricktal, wo Vorstösse unternommen wurden, die kirchlichen Glockenschläge zu gewissen Stunden aufzuheben.

Jetzt kommt das Thema auch in Othmarsingen auf den Tisch. Konkret geht es um den nächtlichen Glockenschlag der evangelisch-reformierten Kirche. Sollen die Kirchenglocken während der Nacht verstummen, um die Othmissinger in ihrer Nachtruhe nicht zu stören oder sollen sie unverändert weiterschlagen? An der Kirchgemeindeversammlung am nächsten Donnerstag, 15. November, ist eine «Abstimmung über Nachtglockenschläge» traktandiert.

Im Gegensatz zum Fricktal ist die Geschichte in Othmarsingen für Aussenstehende auf den ersten Blick allerdings recht konfus. In der Sache scheinen die Kontrahenten nämlich dasselbe Ziel zu verfolgen: Die Glocken der Othmissinger Kirche sollen auch in Zukunft zu den Nachtstunden im Viertelstundentakt schlagen. Das sagen Reto Zimmerli, Präsident der Kirchenpflege Othmarsingen, und Christoph Kündig, Mitglied der Kirchgemeinde, unabhängig voneinander.

Keine Konsultativabstimmung

Weshalb ist um das Thema trotzdem eine Kontroverse entbrannt? In einer Konsultativabstimmung an der Kirchgemeindeversammlung am 27. Juni hat die Kirchgemeinde den Status quo beschlossen, sagt Kirchenpflegepräsident Zimmerli. «Die Pro-Stimmen für die Nachtglockenschläge haben deutlich überwogen.»

Für die Kirchenpflege sei die Sache damit erledigt gewesen. Christoph Kündig sieht das anders: Dass am 27. Juni eine Konsultativabstimmung zum Glockengeläut stattgefunden habe, stellt er in Abrede. «An diesem Abend fand keine Konsultativabstimmung statt. Weder im Kurz- noch im ausführlichen Protokoll ist davon die Rede.» Und weiter: «Fakt ist, dass am 27. Juni einzig diskutiert wurde, ob der nächtliche Glockenschlag abgeschafft werden soll.» Gleichzeitig sei informiert worden, dass ein Entscheid über die Aufhebung des nächtlichen Glockenschlages der Kirche in die alleinige Kompetenz der Kirchenpflege falle. «An diesem Abend hat die Kirchenpflege zudem über die bereits getätigten Abklärungen für ein Stummschalten der Kirchenglocken orientiert. Und darüber, dass dieses Prozedere Kosten von mindestens 25'000 Franken verursachen würde.»