Es ging um 50'000 Franken: Spielte der Millionär wegen Unterhaltszahlungen den Bettler?

Genf, London, Abu Dhabi: Vor dem Bezirksgericht Lenzburg musste sich ein illustrer Geschäftsmann (45) aus Algerien verantworten, nachdem er seiner deutschen Ex-Frau und ihren gemeinsamen drei Kindern Unterhaltszahlungen verweigert hatte.

In Algerien ist er kein Unbekannter, Medien porträtieren ihn entweder als undurchsichtigen, millionenschweren Geschäftsmann, der mit heiklen Geschäften die Aufmerksamkeit der dortigen Behörden auf sich gezogen hat, für andere ist er selbst Opfer zwielichtiger Beamter.

In der Schweiz stellt er sich nun vor Gericht als gescheitert dar, mittellos und verarmt lebe er von 2000 Franken im Monat, ohne Vermögen, in der Wohnung des Bruders in der Genferseeregion.

Nachdem sich hohe Regierungsvertreter gegen ihn und sein Unternehmen gestellt hätten, seien alle Konten eingefroren worden. Eine Million Franken soll seine Unternehmensbeteiligung wert sein, das einzige Vermögen, das er noch habe – nur darauf zugreifen könne er eben nicht. Juristische Bemühungen, an die Wertschriften zu kommen, würden mit algerischen Geheimdienstaktionen gegen ihn vergolten.

Staatsanwaltschaft findet kein Vermögen

Ob es tatsächlich so ist? Weil die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten nichts anderes hatte nachweisen können, schenkte Gerichtspräsident Daniel Aeschbach den Ausführungen zum niedrigen Auskommen Glauben. Allerdings nicht, ohne den Angeklagten zu fragen, weshalb er denn ohne Anwalt erschienen sei, wenn er doch in Algerien gemäss Unterlagen fünf Anwälte beschäftigen könne. Die Antwort des seit 18 Jahren hier lebenden Geschäftsführers erstaunte: Er habe nicht gewusst, dass man in der Schweiz einen Anwalt nehmen müsse.

Es geht um rund 50'000 Franken

3'950 Franken hätte er seiner in der Schweiz wohnhaften Ex-Frau und den drei Kindern ab 2014 monatlich überweisen sollen, gemacht hat er das erst ab 2015. Knapp 50'000 Franken blieb er seiner Familie schuldig. Der Angeklagte erklärte sich damit, dass er zur Zeit der Urteilssprechung im Ausland gewesen sei, dass ihm die rechtlichen Instrumente nicht verständlich waren und er dem Urteil schliesslich wegen fehlenden Geldes nicht habe nachkommen können.

Das widerlegte das Gericht mit Gesprächsprotokollen, gemäss denen der Angeklagte sehr wohl bei Zeiten die passenden juristischen Instrumente diskutiert habe. Den langen Ausführungen zur Situation des Angeklagten zum Trotz war der Spielraum des Gerichts am Ende klein, lag doch bereits ein Urteil vor.

Gerichtspräsident Daniel Aeschbach reduzierte den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft von einer Busse in Höhe von 1'800 Franken auf noch 900 Franken, die bedingte Geldstrafe von 180 auf noch 90 Tagessätze à 40 Franken. Zudem muss der Algerier die übrigen Kosten von Polizei und Gericht tragen – und natürlich die Unterhaltsbeiträge nachzahlen.