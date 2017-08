Der Lenzburger Stadtrat leidet sicher nicht an mangelnder Erfahrung. Das wird wohl auch künftig so sein – auch wenn sich Heidi Berner (62, EVP) nach 14 Amtsjahren nicht für eine Wiederwahl stellt.

Der wichtigste Mann, Stadtpräsident Daniel Mosimann (59, SP) gehört dem Gremium seit Anfang 2008 an. Im Herbst 2012 wurde er zum Ammann gewählt – in einer Kampfwahl gegen Martin Steinmann (61, FDP).

Die Freisinnigen verloren damals nach 31 Jahren das Ammann-Amt an die Sozialdemokraten. Mosimann löste Hans Huber (FDP) ab. Stadtrat Steinmann leitet heute das Ressort Hoch- und Tiefbau, also jenen Bereich, der den wachstumskritischen Lenzburgern besonders auf dem Magen liegt.

Am meisten Dienstjahre als Stadtrat hat Martin Stücheli (63). Er ist seit Anfang 2006 Stadtrat und möchte am 24. September wiedergewählt werden. Dank seiner Wahl hatte die SVP vorübergehend zwei Sitze im Stadtrat (bis Ende 2009). 2009 schaffte Franziska Möhl-Wey (55, CVP) den Sprung in den Stadtrat. Sie würde gerne eine dritte Amtsdauer anhängen.

Das Durchschnittsalter der vier wiederkandidierenden Stadträte ist mit 59,5 Jahren vergleichsweise hoch. Es würde sogar noch ansteigen, sollte im September der Grünliberale Beat Hiller (61) gewählt werden. Er verpasste den Sprung in den Stadtrat vor vier Jahren deutlich. Die Rangliste im Herbst 2013: Mosimann vor Möhl, Steinmann, Stücheli und Berner. (uhg)