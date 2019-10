Keinen Hagel gab es diesen Sommer. Darüber freut sich Winzer Thomas Lindenmann. Sein neun Hektar grosses Weingut liegt in Seengen, hoch über dem Hallwilersee. «Im Mai mussten wir für eine Nacht Frostkerzen aufstellen, doch der Ausfall hielt sich sehr in Grenzen.» Wegen möglichen Pilzbefalls war in diesem zeitweise feuchtwarmen Sommer besonders Vorsicht geboten. Schon jetzt weiss Lindenmann, dass auch dieser Jahrgang ausserordentlich süss wird. «Die Ernte verspricht einen Top-Jahrgang – nun liegt es in unseren Händen». Geerntet werden Malbec, Pinot noir, Burgunder und Merlot. (mik)