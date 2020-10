Erster Wirt will wegen Corona ein Zelt aufstellen

Eingebaute Zwischenwände zwischen den Tischen, QR-Codes anstatt einer Karte und Wartezeit, bis man die Bar betreten darf, weil bereits die Höchstzahl der zugelassenen Gäste in den Räumlichkeiten verweilt. Was früher nur schwer vorstellbar war, ist seit einigen Monaten in der Gastroszene Realität. Durch die Distanz- und Gruppenregelung reduzierten sich die Aufnahme­kapazitäten in vielen Bars und Restaurants. Das Problem hat auch das «McArthurs Pub» in Lenzburg. Coronabedingt kann das «McArthurs» im Innern des Pubs nur noch 70 Personen bewirten, vor den Restriktionen waren feuerpolizeilich 170 Personen erlaubt gewesen.

Das Zelt soll geheizt sein und 48 Personen Platz bieten

Das «McArthurs» verfügt über einen grosszügigen Aussenbereich, dank dem das Pub auch im Frühling und Sommer viele Gäste coronakonform empfangen konnte. Genau dies will man auch weiterhin tun. Deswegen liegt seit Freitag (bis zum 2. November) bei der Stadt ein Baugesuch für ein saisonales Aussenzelt auf. Dies, weil man den Kunden, die vor allem aus Lenzburg und der Region kommen, auch in den Wintermonaten sichere Sitzplätze bieten möchte, heisst es im Baugesuch.