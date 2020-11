Erst ein anonymer Drohbrief, jetzt eine Petition: Das traditionelle Geisselklöpfen sorgt in Seengen für Unmut

In der vergangenen Woche ist bei den Seenger Chlausklöpfern Post eingegangen. In einem anonymen Brief wird die langjährige Tradition an den Pranger gestellt. «Das Klöpfen ist zur Unsitte geworden und erinnert zum Beispiel an Terroranschläge», zitierte «Tele M1» über den Inhalt des Schreibens. In den Sozialen Medien war das Unverständnis über diese Aussage bereits gross. Gestern drohte dem Brauchtum weiteres Ungemach. Auf der Onlineplattform www.petitio.ch wurden «Ruhezeiten ohne Geisselklöpf-Lärm» gefordert. Es werde zuwenig auf die Mitbürger geachtet, beklagt sich Danijel Gavrilovic aus Lenzburg, der die Petition, unterstützt von Familie und Freundeskreis, lanciert hat. Die aktuelle Pandemiesituation bereite Stress genug, schreibt der Petitionär.

Das Geisselknallen führe dazu, dass die Bürger in Lenzburg auch abends und sonntags keine Ruhe mehr finden. Gavrilovics’ Forderung: Über die Mittagszeit von 12 bis 13 Uhr und abends von 18 Uhr bis morgens um 8 Uhr sollen die Geisseln in Zukunft ruhen. An Sonn- und Feiertagen soll künftig gar nicht mehr geklöpft werden. Klöpfzeiten im Polizeireglement geregelt Das Geisselklöpfen ist ein Brauch, der in diversen Gemeinden in der Region Lenzburg regelmässig in der Vorweihnachtszeit gepflegt wird. Die Zeit, in welcher die Geisseln geschwungen werden dürfen, ist jedoch begrenzt. In diesem Jahr ist dies in Lenzburg vom 1. November (in andern Gemeinden etwas später) bis am 10. Dezember der Fall. «Zu welchen Tageszeiten geklöpft werden darf, ist im Polizeireglement der Gemeinden im Einsatzgebiet der Regionalpolizei Lenzburg festgehalten», erklärt der Co-Präsident des Ausschusses der Lenzburger Chlausklöpfer, Manuel Silva, auf Anfrage.