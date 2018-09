Die Stadt Lenzburg zementiert ihren Ruf als «geheime Kulturhauptstadt» des Kantons: «Ich weiss, was der Aargau mit Lenzburg hat, wenn es um kulturhistorische Belange geht», lobte Regierungsrat Alex Hürzeler am Wochenende. Das Kompliment aus dem Munde des Kulturministers bei der Feier zur Wiedereröffnung des Museums Burghalde wird den Lenzburgern gefallen.

Tatsächlich machen in Lenzburg im Jahr des Weltkulturerbes in kurzer Zeit gleich zwei Kulturhäuser von sich reden: In einem Monat eröffnet das Stapferhaus seine erste Ausstellung «Fake» am neuen Standort im Neubau vis-à-vis des Bahnhofs Lenzburg. Bereits am Wochenende hat das Museum Burghalde gefeiert. Am Freitagabend mit geladenen Gästen und am Samstag mit einem vielfältigen Programm unter dem Motto «Ganztags zu geniessen».

In den vergangenen anderthalb Jahren war das Museum der Ortsbürgergemeinde für einen grösseren Millionenbetrag saniert, modernisiert und heutigen Bedürfnissen an einen musealen Betrieb angepasst worden. «Es ist ein Bijou, das seinesgleichen sucht», sagte Hürzeler, nachdem er mit Museumsleiterin Christine von Arx das Haus und die neu gestaltete Ausstellung besichtigt hatte.

Impressionen des sanierten und modernisierten Museums Burghalde: