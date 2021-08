Endlich lässt sich der Knoten Neuhof umfahren: In Lenzburg ist am Donnerstagnachmittag ein neuer Tunnel eröffnet worden, der direkt von der Autobahn A1 auf die Bünztalstrasse in Richtung Wohlen führt. Im Video: eine Fahrt unter dem Knoten hindurch und die neue Verkehrsführung an der Oberfläche aus der Vogelperspektive.