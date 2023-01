Erneut aufgeflammt? Schon wieder: Feuerwehr bei leerstehendem Gebäude in Seon im Einsatz Die Feuerwehr Seon-Egliswil muss zweimal hintereinander zum selben Gebäude ausrücken. Die Seetalstrasse wurde gesperrt.

Das Gebäude an der Seetalstrasse steht leer. Anja Suter

Bereits am Samstagabend brannte es in einem Dachstock eines leerstehenden Gebäudes an der Seetalstrasse (ehemals «Möbel Schmidlin»). Die Feuerwehr Seon-Egliswil brachte den Brand schnell unter Kontrolle. «Als Ursache stehen Fahrlässigkeit oder Brandstiftung im Vordergrund», teilte die Polizei am Sonntag mit.

Am Sonntagabend steigt allerdings wieder viel Rauch aus dem Dachstock des Gebäudes auf. Die Feuerwehr steht erneut im Einsatz.