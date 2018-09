5,85 Millionen Franken investierte Schafisheim in den Ausbau der Schulanlage Hüttmatt. Um die notwendigen Raumkapazitäten schaffen zu können, wurde das bestehende «Blaue Schulhaus» mit einem Anbau erweitert. Hinzu kommt ein freistehender Pavillon. Und weil in Schofise die einzelnen Schulgebäude über eine eigene Farbe identifiziert werden (gelb, rot und blau), erhielt der Pavillon die Farbe grün verpasst und ist nun logischerweise das «Grüne Schulhaus». Die Farbe grün mag vielleicht sogar etwas symbolisch für die Einwilligung des Souveräns zum Bauvorhaben aufgefasst werden. Bis die Stimmbürger dem Schulraum-Projekt grünes Licht erteilten, hat es etwas gedauert.

Nach Hunzenschwil und Rupperswil weiht mit Schafisheim am kommenden Wochenende auch die dritte Lottengemeinde ein neues Schulhaus ein. Zum offiziellen Festakt mit der Übergabe der Räumlichkeiten an die Schule hat auch Bildungsdirektor Alex Hürzeler sein Kommen angekündigt. Das Rahmenprogramm bestreiten die Schuljugend und die Musikgesellschaften Schafisheim-Hunzenschwil.

Das 2014 in einem Wettbewerb ausgewählte Siegerprojekt «Lena» hatte eine Aufstockung des «Gelben Schulhauses» vorgesehen mit gleichzeitiger Renovation des bestehenden Gebäudes. Die veranschlagten Anlagekosten von 11,5 Millionen Franken wurden als zu hoch erachtet und lösten in der Gemeinde kontroverse Diskussionen aus. Selbst die Schulpflege kritisierte das Projekt. In der Folge wurde gleich zweimal eine Abspeckung der vorgelegten Projektvorschläge verlangt. Nach der zweiten Diätkur, mit der die Kosten schlussendlich auf rund die Hälfte reduziert wurden, kam an der Wintergmeind 2016 die Einwilligung zum Bauvorhaben.

Ein halbes Jahr Rückstand

Inzwischen war man jedoch von der Sanierung und Modernisierung des «Gelben Schulhauses» (diese wurde auf später verschoben) abgekommen und hatte sich für die nun realisierte Lösung entschieden: Die Erweiterung des «Blauen Schulhauses», ergänzt mit einem Pavillon, dem nun «Grünen Schulhaus». Die politischen Kontroversen sind für den Zeitplan nicht ohne Folgen geblieben. «Ursprünglich war der Bezug auf Ende 2017/Anfang 2018 vorgesehen. Dieser war jedoch zu ambitiös», sagt die seit Anfang Legislatur für das Ressort Schule zuständige Gemeinderätin Simonetta Cator Stirnemann. Die Verzögerungen seien technischer Natur und auf ungünstige Witterungsbedingungen zurückzuführen. Mit einer Verspätung von rund sechs Monaten konnten die Schüler in die neuen Schulräume einziehen. «Das ‹Grüne Schulhaus› konnte nach den letzten Sportferien bezogen werden. Die neuen Räume im ‹Blauen Schulhaus› sind nach den kommenden Herbstferien parat», erklärt Cator.

Teurer Entscheid

Mit der Erweiterung der Schulanlage Hüttmatt wird am Schulstandort Schafisheim reichlich neuer Schulraum geschaffen: Im «Blauen Schulhaus» gibt es auf drei Etagen nun fünf zusätzliche Klassenzimmer sowie ein Lehrerzimmer und einen Kopierraum. Das «Grüne Schulhaus» enthält auf zwei Ebenen acht Räume. Fünf Klassenzimmer, ein Lehrerzimmer und zwei Räume, die von der «Tagesstruktur Schafisheim» genutzt werden. Hier hat die Gemeinde die seit dem laufenden Schuljahr im Kanton Aargau obligatorische schulergänzende Kinderbetreuung angesiedelt. Die Nachfrage nach freien Plätzen liege im Rahmen der Erwartungen, man sei in Schafisheim nicht überrannt worden, sagt Simonetta Cator.

Die Gemeinderätin ist zufrieden: Die budgetierten Anlagekosten von 5,85 Millionen Franken können eingehalten werden. Das Bauprojekt ist nicht zuletzt eine Folge des 2012 gefällten Entscheides der Lottengemeinden, die Oberstufe in den eigenen Dörfern zu behalten und nicht auszulagern. Ein Beschluss, der die Lottengemeinden Hunzenschwil, Rupperswil und Schafisheim teuer zu stehen kam. In der Zwischenzeit musste an allen drei Standorten der Kreisschule Lotten kräftig in neue Schulbauten investiert werden: gut 12 Millionen Franken in Hunzenschwil und rund 14 Millionen Franken in Rupperswil.

Was die Klassenzuteilungen an die drei Standorte der Kreisschule Lotten anbelangt, so werden diese jedes Jahr neu festgelegt. «Welche Klasse an welchem Ort zur Schule geht, hängt primär von der Schülerzahl ab. Eine Rolle spielt dabei auch die Gemeindegrösse», erklärt Simonetta Cator. Aktuell sieht die Situation laut der Schofiser Gemeinderätin wie folgt aus: «Im laufenden Schuljahr führt die Kreissschule Lotten zwölf Oberstufenabteilungen: Drei in Hunzenschwil, sechs in Rupperswil und drei in Schafisheim.»

Schulhaus-Einweihung mit Festbetrieb am Samstag, 15. September. Festakt ab 9.30 Uhr auf der Schulanlage Hüttmatt. Von 12 bis 14 Uhr können die Schulräume besichtigt werden.