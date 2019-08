Invasive Neophyten bedrohen die einheimische Pflanzenwelt. Sie bedecken rasch grosse Flächen, verhindern das Wachstum anderer Pflanzen und bieten kaum Nahrung für Insekten.

Die Kanadische Goldrute, der Japanknöterich oder das Drüsige Springkraut werden von den Naturschutzvereinen und den Gemeinden bereits seit längerer Zeit bekämpft. Der Bund will den Kampf gegen Neophyten sogar auf Zier- und Gartenpflanzen wie Sommerflieder oder Kirschlorbeer ausdehnen.

Erfolg dank beharrlichem Einsatz

Gegen die Kanadische Goldrute oder das Drüsige Springkraut im Wald und an Bachläufen geht der Natur- und Vogelschutzverein Seengen seit rund zehn Jahren vor. Mit Einsätzen unter Mithilfe der Bevölkerung und durch regelmässige Kon- trollgänge. Christian Siegrist, Präsident des Vereins, kann von guten Erfolgen berichten. Die Ausbreitung der Goldrute ist im Griff und das Springkraut wächst nur noch an wenigen Orten. «Dieses wucherte früher auf einer ehemaligen Grüngutdeponie und dehnte sich einem Bächlein entlang aus, das zum See hinunterführt», berichtet Siegrist.