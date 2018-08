Er sass in seinem Zimmer im Gasthaus «Rössli» in Möriken am Boden, machte sich Gedanken über sein Leben. Er war unzufrieden. Kein Geld, keinen Lehrabschluss, keinen Job. Zwar sagten alle, sie würden ihm helfen. Aber ihm kam es vor, als wollte ihm niemand helfen.

Er zündet Streichhölzer an, wirft sie auf den Boden und auf die Matratze. Er steht auf, nimmt den gepackten Koffer mit der dreckigen Wäsche, schliesst die Zimmertür, fährt zu seinem Vater und seiner Stiefmutter. Sie sollten seine Wäsche waschen. Das Feuer, dachte er, würde wieder aufhören zu brennen.

Kurze Zeit später lodern Flammen aus dem Dach. Ein Nachbar macht das Wirtepaar darauf aufmerksam. Der Wirt rennt mit einem Feuerlöscher nach oben, versucht, zu löschen. Vergeblich. Zusammen mit dem Nachbarn geht er noch von Zimmer zu Zimmer.

Im ersten Stock schläft ein Mann. Der Wirt schlägt heftig an die verriegelte Zimmertür, um ihn zu wecken. Gemeinsam bringen sie sich draussen in Sicherheit. Das war am 23. März 2017. Am gleichen Tag nahm die Polizei den damals 20-jährigen Kosovaren fest. Er gestand, das Feuer gelegt zu haben, und sitzt seither im Gefängnis.