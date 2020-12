«Er stellt einen überdimensionalen Kieselstein dar»: Schafisheim hat einen neuen Brunnen

«Er stellt einen überdimensionalen Kieselstein dar, als Anlehnung an das Kiesgebiet in Schofise», sagt Gemeinderätin Nadine Widmer. Der «Kieselstein» ist 16 Tonnen schwer und das neue Schmuckstück bei der Mehrzweckhalle in Schafisheim. Der Brunnen ist aus Beton, eingegossen wurden grosse und kleine Steine. Allzu tief ist der Brunnen nicht geraten aus Sicherheitsgründen, wie Gemeindeammann Roland Huggler sagt. Der Brunnen wurde per Lastwagen geliefert und mit einem Kran in Zentimeterarbeit platziert.