Entsorgung wird durch neues Reglement nicht teurer

Das Geschäft ist für die Einwohnerratssitzung am 29. Oktober traktandiert. In der Vorlage hält der Stadtrat fest, dass sich das neue Reglement «stark auf das bisherige ausrichtet». Dieses habe sich bewährt. Zudem soll das neue Reglement «nicht zu unmittelbaren Folgekosten führen», heisst es. Die Kosten für neue Sammelstellen oder Unterflursammelstellen würden jeweils im ordentlichen Budget vorgesehen.

Die Regionale Kadaversammelstelle wird ab kommendem Winter in die Recycling-Oase in Niederlenz überführt. Mit den beteiligten Gemeinden wurden entsprechende Vereinbarungen getroffen, schreibt der Stadtrat in der Vorlage.