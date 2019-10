Entgegen aller Spekulationen: Das Restaurant La Deliziosa geht bald wieder auf

Im Frühling schloss das «La Deliziosa» in Boniswil seine Türen für einen geplanten «Erfrischung-Umbau» von Hotelzimmern und Restaurant. Die Wiedereröffnung war ursprünglich auf Juli vorgesehen. Doch wurde diese mehrere Male hinausgeschoben. Das sorgte in der Öffentlichkeit und bei den Stammgästen für Verunsicherung.

Auf Anfrage der AZ räumt Wirt Giuliano Caranci auf mit den Spekulationen über das «La Deliziosa». «Die Gaststube im ‹La Deliziosa› geht in naher Zukunft wieder auf», verspricht er. Ebenso stehe fest, dass der Fokus auch weiterhin vornehmlich auf hochwertige und innovative italienische Küche gelegt werde. «Wir bleiben unseren Wurzeln treu, nutzen aber die Umbauphase um das Konzept etwas zu überarbeiten und aufzufrischen», erklärt Caranci.

Der studierte Betriebsökonom ist auf Umwegen in die Gastronomie gekommen. Bevor er 2003 das «La Deliziosa» übernahm, leitete er die Event-Unit einer Grossbank in Zürich. In Zusammenarbeit mit renommierten Köchen und Caterern sei das Feuer für die Gastronomie in dieser Zeit entfacht worden, erzählt er.

Sanierung aufwendiger als ursprünglich angenommen

Dass er seinen ersten Betrieb im Seetal eröffnete, kommt ebenfalls nicht von ungefähr. Der 44-Jährige ist in Birrwil aufgewachsen. Beide Eltern arbeiteten im Dorf in der einstigen Weberei Schwaderhof. «Das ‹La Deliziosa› ist mein Baby und hier im Seetal ist mein Zuhause», sagt Caranci und schmunzelt.

Weniger erfreulich: Das Sanierungsprojekt in Boniswil hat offenbar grössere Ausmasse angenommen als ursprünglich vorgesehen. Einen Altbau zu renoviert könne zum Abenteuer erster Güte werden, sagt Caranci dazu. «Alte Häuser umbauen kommt einer Wundertüte gleich.» Die Arbeiten hätten sich vor allem in den Hotelzimmern anspruchsvoller gestaltet als angenommen.

Derzeit wird das Restaurant einer Auffrischung unterzogen. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Monate will Giuliano Caranci deshalb kein konkretes Eröffnungsdatum nennen. Auf der Website ist die Rede von einem Zeithorizont von Mitte November. Jedoch zeigt sich Caranci als Bauherr anspruchsvoll. «Am Ende muss die Qualität stimmen. Deshalb nehmen wir uns für die Sanierungen die Zeit, die notwendig ist.»

Übrige Geschäftszweige laufen weiter

Vor über 15 Jahren ist Giuliano Caranci als Wirt mit dem «La Deliziosa» gestartet. Mittlerweile hat er sich zum Gastronomie-Unternehmer gemausert. In den vergangenen Jahren sind weitere Betriebe hinzugekommen: das Restaurant Bahnhof ebenfalls in Boniswil, der Gasthof Kreuz in Suhr und das Restaurant Oberstadt in Lenzburg.

«Auch diese Betriebe werden sorgfältig saniert und mit eigenständigen Konzepten neu lanciert», erklärt Caranci. Was deren Wiedereröffnung anbelangt, so will man sich, genauso wie beim «La Deliziosa», auch bei diesen Gaststätten keinem öffentlichen Druck beugen.

Die Rechnung scheint für Giuliano Caranci trotzdem aufzugehen. «Zwar sind die Gaststuben derzeit geschlossen, doch unsere übrigen Geschäftszweige laufen unvermindert weiter.» Von Boniswil aus wird ein Catering und Eventservice betrieben, in Suhr werden Hotelzimmer vermietet und Bankette veranstaltet.