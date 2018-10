Initiant Laib betont, es hätten noch mindestens 30 Unterschriften mehr sein können. Viele Leute hätten aus Angst nicht mitgemacht: «Weil sie ein Geschäft haben, ein Baugesuch einreichen wollen oder ein Bauprojekt am Laufen haben. Sie alle haben das Gefühl, dass sie noch mehr schikaniert würden oder keine Arbeit mehr bekämen, wenn sie die Petition unterschrieben hätten», so Laib.

Die Gemeinderäte sollen als vorgesetzte und verantwortliche Behörde für Abhilfe sorgen: Die 103 Petitionäre erwarten in einem ersten Schritt «insbesondere die raschmöglichtste Aufkündigung des Dienstverhältnisses mit Herrn Stephan Schertenleib». Die Neubesetzung der Stelle sei sorgfältig anzugehen, und es sei eine «im dargestellten Sinn valable Neubesetzung vorzunehmen».

Ein erfahrener Bauverwalter

Meisterschwanden gehört zu den prosperierendsten Gemeinden im Aargau. Es hat einen Steuerfuss von 65 Prozent und ist seit der Jahrtausendwende um fast 40 Prozent gewachsen (auf 2930 Einwohner). Dies war verbunden mit einer entsprechenden Bautätigkeit. In einem Umfeld, das wegen des Landschaftsschutzdekretes Hallwilersee überdurchschnittlich anspruchsvoll ist.

Stephan Schertenleib (54) ist seit dem Januar 2014 Bauverwalter in Meisterschwanden. Er war zuvor in gleicher Funktion in Fislisbach (5500 Einwohner) tätig. Schertenleib hatte an seinem Wohnort Bremgarten auch politische Ambitionen. Sein Versuch, im Herbst 2014 als Parteiloser in den dortigen Stadtrat gewählt zu werden, ist allerdings gescheitert. Später trat er den Grünliberalen bei und kandidierte – ebenfalls erfolglos – für die Finanzkommission.

«Alles dauert unnötig lange»

Petitionär Stefan Laib hatte mit Bauverwalter Stephan Schertenleib schon im März 2016 Mühe. Damals schrieb er dem Gemeinderat unter dem Titel «Anfrage um die Tolerierung des Leiters der Bauverwaltung»: «Er kann nicht mit der Wahrheit umgehen, ist sehr launisch, arrogant und will nicht akzeptieren, dass der Architekt, Bauherr oder Grundeigentümer der Kunde ist. Es wird alles unnötig in die Länge gezogen.» Er habe eine Art, «wie es vielleicht vor 30 Jahren auf einem Amt üblich war».

Heute sagt Petitionär Laib: «Eine Antwort auf den Brief an den Gemeinderat habe ich nie erhalten. Und das, obwohl ich im Juni 2018 zusätzlich angefragt habe. Für Laib ist klar: «Der Bauverwalter ist so selbstherrlich geworden, weil der Ressortleiter (Gemeinderat Fritz Früh, parteilos, Anmerkung der Redaktion) seine Vorgesetztenrolle nicht wahrnimmt.»

Laib findet: «Die Bauverwaltung ist ein Dienstleistungsbetrieb und wird durch die Steuerzahler finanziert. Der Bauverwalter sollte für die Bevölkerung eine Berater-Funktion haben und ist nicht dazu da, zu diktieren.» Dank der Petition hofft Laib, «dass der Gemeinderat nun mal Rückgrat beweist und die Stelle neu besetzt».