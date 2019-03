In guten Jahren besuchen beinahe 100'000 Personen das Schloss Lenzburg. 40 Prozent davon sind Kinder. In zwei Wochen, am 30. März, wird die neue Saison eröffnet. Mit unveränderten Eintrittspreisen. Aber sonst ist vieles neu: Etwa das total sanierte Bernerhaus (ehemals Stapferhaus) mit dem neuen «Schloss-Bistro» und diversen Seminarräumen (einer mit bis 90 Sitzplätzen). Dem Ende entgegen neigt sich auch die Gesamtrenovation der Höhenburg (siehe Zweitstoff). Das Ritterhaus erstrahlt schon in neuem Glanz. Die Tätigkeit aufgenommen haben auch die beiden neuen Geschäftsführer Christine Ziegler und René Marty. Mit dem Saisonbeginn findet auf dem Schloss im kommerziellen Bereich ein Quantensprung statt: Das Angebot wird massiv ausgebaut. Möglich sind künftig nicht mehr nur grosse Anlässe wie Hochzeiten und Generalversammlungen in den beiden Rittersälen (bis 250 Personen), sondern auch Seminare aller Grössen bis hin zu einem ganztägigen Manager-Treffen eines internationalen Konzerns (der Flughafen ist nah!) mit 100 bis 150 Personen. Denkbar sind aber auch kleine Familienfeste (20 bis 30 Personen) im Schlossambiente – so hat es dieses Angebot bisher nicht gegeben.

Neu das «Schloss-Bistro» Die «Lenzburg» als grosses, umfassendes Seminar- und Event-Schloss: Die Stiftung Schloss Lenzburg unter der Leitung von Stadtammann Daniel Mosimann geht den Wandel langsam an. Für die Vermarktung ist vorerst das neue Geschäftsleiter-Paar des Schlosses zuständig, der Internet-Auftritt ist zurückhaltend professionell. Man will sich herantasten. Entsprechend ist auch die Gastronomie aufgegleist: Wie bisher werden die beiden Rittersäle auf Catering-Basis durch die örtlichen Betriebe «Krone», «Lenzburg» und «Ochsen» beliefert. Im Bernerhaus gibt es das «Schloss-Bistro» mit etwa 60 Sitzplätzen und einer kleinen Gartenwirtschaft im Barockgarten. Es ist an die «Krone» verpachtet. Angeboten werden im Regelbetrieb (an sechs Tagen während der Schloss-Öffnungszeiten von 10 bis 17 Uhr) einfache, unkomplizierte Speisen auf Selbstbedienungsbasis. Der Pächter hat die Möglichkeit, die Bedürfnisse von Seminar- und Eventorganisatoren abzudecken. Allerdings – vor Ort – nur mit einer vergleichsweise kleinen Küche. Eine sonntägliche Geburtstagsfeier mit 30 Personen im Obergeschoss des Bernerhauses ist aber möglich.

Konkurrenz für «Liebegg» Die Entwicklung der «Lenzburg» vom «Museums- und Festschloss» zum «Museums-, Fest-, Seminar- und Eventschloss» erfolgte zu erheblichen Stücken der Not gehorchend. Das «Stapferhaus» hatte sich in den letzten Jahrzehnten vom ursprünglichen «Ort für Kultur und Begegnung» immer mehr zum Betreiber eines Museums entwickelt. Im letzten Sommer hat die Organisation «Stapferhaus» das Schloss verlassen. Das Gebäude brauchte deshalb nicht nur einen anderen Namen (Bernerhaus) sondern auch eine neue Nutzung. Da kein Nachfolgemieter gefunden werden konnte, entschied sich die Stiftung für den Seminar- und Event-Weg – sie macht die «Lenzburg» damit noch mehr zur direkten Konkurrenz der «Liebegg», dem Schloss im Wynental.