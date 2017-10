In fünf Wochen wird das Lenzburger Stadtparlament neu bestellt. Schon bald trudeln die dicken Couverts mit den Wahlunterlagen in die Haushaltungen. Anschliessend sind die Stimmberechtigten aufgefordert zu wählen, wen sie für die kommende Legislaturperiode 2018/21 in den 40-köpfigen Einwohnerrat schicken wollen und wer ihre Interessen dort am besten vertritt.

Streben die Parteien am 26. November Sitzgewinne an oder müssen sie damit rechnen, an Boden zu verlieren? Die AZ hat bei den acht im Einwohnerrat vertretenen Parteien nachgefragt.

SVP: Sitze halten

Bei der grössten Ortspartei, der SVP, gibt man sich zurückhaltend, ist zufrieden, wenn der Status quo wieder erreicht werden kann. «Mit zehn Vertretern wollen wir für unsere bürgerlichen Werte hinstehen», sagt Parteipräsidentin Edith Zeller. Zu den acht Bisherigen, die sich zur Wiederwahl stellen, kommen vier Neue dazu. Das Interesse an einem Einwohnerratsmandat hielt sich in Grenzen. Edith Zeller nimmt kein Blatt vor den Mund: «Die Suche nach geeigneten Kandidaten verlief tatsächlich harzig.» Mit dieser Feststellung ist die SVP-Präsidentin in guter Gesellschaft mit andern Parteiverantwortlichen.

SP: + 1 Sitz

Das Ziel der Linken ist es, «den neuen bürgerlichen Stadtrat ein wenig auszugleichen», lässt die Parteispitze verlauten. Um das zu erreichen, wird ein zusätzlicher Sitzgewinn angestrebt. Der SP ist es als einzige Partei gelungen, eine Liste mit 20 Kandidaten zusammenzustellen. Der Aufwand scheint auch hier gross gewesen zu sein. «Die Liste flog uns nicht einfach zu. Doch wir sind zufrieden», sagt Fraktionspräsidentin Beatrice Taubert.

FDP: + 2 Sitze

Die Freisinnigen haben offensichtlich Blut geleckt. Nach den erfolgreichen Stadtratswahlen, aus denen ein zweiter Sitzgewinn resultierte, will man nun auch bei den Einwohnerratswahlen reüssieren. «Wir wollen zwei weitere Sitze gewinnen», erklärt FDP-Präsident Adriano Beti. Vor vier Jahren hatte man zwei Mandate verloren. Wie die SP hat auch die FDP elf neue Leute auf der Liste, nebst acht bisherigen.

GLP: halten, evtl. + 1 Sitz

Die Grünliberalen gehörten bei den Einwohnerratswahlen vor vier Jahren zu den grossen Siegern. Damals gelang es ihnen, die Mandate von zwei auf vier zu verdoppeln. Jetzt gibt man sich eher zurückhaltend. Gleichstand, allenfalls ein zusätzlicher Sitz, lässt Präsident Adrian Höhn verlauten. Zu den vier bisherigen treten sechs neue Kandidaten an.

CVP: + 1 bis 2 Sitze

«Wir möchten wieder vier Sitze haben», erklärt Sabine Sutter-Suter. Die CVP-Präsidentin sieht sogar Potenzial nach oben. «In Anbetracht unserer Art, Politik fair und glaubwürdig zu gestalten, würde es uns nicht wundern, wenn es fünf Sitze würden.»

Grüne: Sitze halten, evtl. + 1

Die Grünen verlieren ihren Spitzenmann: Stefan Zantop tritt nicht wieder an. Trotzdem ist man zuversichtlich, mit sechs Kandidaten die drei Sitze mindestens halten, idealerweise sogar um einen ausbauen zu können.

EVP: + 1 Sitz

Wie die CVP möchte auch die EVP den vor vier Jahren verlorenen Sitz zurückholen. Sie tritt mit zehn Kandidaten an, zwei bisherige und acht neue.

BDP: halten, evtl. + 1 Sitz

Präsidentin Maya Bally gibt sich optimistisch. «Den einen Sitz halten, eventuell einen dazugewinnen.» Dies, obwohl der bisherige BDP-Einwohnerrat Dennys Mayer zur FDP übergelaufen ist und die BDP mit zwei neuen Gesichtern antreten muss.