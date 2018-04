«Mer flügä no lang ned mit de Nasa, vil zguet gfallts ois do i de Casa.» An einem Korkweidenzweig im Eingangsbereich der «Casa Hubpünt» hingen am Samstag farbige Herzen und Blumen aus Papier, auf welche die Bewohnerinnen und Bewohner Eindrücke und Erlebnisse aus ihrem Leben in den Alterswohnungen aufgeschrieben hatten. Sie berichteten vom Coiffeurbesuch, dem Essen im Restaurant oder dem Gedächtnistraining. Bereits Anfang Oktober wurde die «Casa Hubpünt» mit ihren 26 Pflegezimmern und 40 Wohnungen eröffnet, am Samstag fand nun das Einweihungsfest statt.

Das Restaurant ist beliebt

Musik stand auf dem Programm: Ein Schwyzerörgeli-Ensemble trat auf und die Musikgesellschaft Seengen spielte ein Ständchen. Kinder durften Lebkuchenherzen verzieren, Erwachsene sich den Defibrillator und die Dienstleistungen einer Podologin erklären lassen. Über Mittag konnten sich die Besucher an einem Salatbuffet und beim Grillstand verpflegen. Überhaupt ist das Restaurant Hubpünt, das öffentlich ist, bereits weitherum bekannt, denn die Betreiberin Sensato AG legt grossen Wert auf die Gastronomie. «Beliebt ist neben dem Mittagsmenü vor allem die Patisserie», erklärte Udo Minneker, Verwaltungsratspräsident der Seniorenzentrum Hubpünt AG, Eigentümerin der «Casa Hubpünt». «Viele Leute aus dem Dorf kommen auf einen Kaffee her oder treffen sich hier zu ihrem regelmässigen Höck.»