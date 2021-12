Einrichtung Ästhetik des Zerfalls: Dieser Birrwiler bringt alte Schätze auf Vordermann Ronny Goldfuss sammelt Gegenstände aller Art und verwandelt sie in Möbelstücke. Von alten Schaufensterpuppen bis zu einem Tisch aus Drucklettern reicht sein Angebot. Während Corona lief sein Geschäft besser denn je.

Ronny Goldfuss inmitten seiner gesammelten Schätze. Zara Zatti

Verspiegelte Industriefenster, ein riesiges Ziffernblatt, Leuchtbuchstaben und Strassenschilder. Betritt man den Showroom von Ronny Goldfuss in Birrwil, muss man sich zuerst einmal zurechtfinden in der Fülle von Möbelstücken, Deko und mitunter auch Skurrilem. Seit sieben Jahren betreibt der 44-Jährige hier, mit Blick auf den Hallwilersee, den Laden Brandschatz. Auf Märkten, in alten Industriehallen oder online sucht er sich das Rohmaterial für seine Möbelstücke zusammen. Manches bleibt mehr oder weniger unbearbeitet, anderes wird in seiner Werkstatt umgestaltet.

Angefangen hat er mit Brandeisen, deshalb auch der Name seines Geschäfts. Mit Hilfe der heissen Eisen, die traditionellerweise dazu benutzt werden, um Pferde zu kennzeichnen, brannte er Verzierungen in alte Möbel. Mittlerweile bietet er ganz verschiedenes an: Da ist zum Beispiel ein Tisch, dessen Platte aus alten Drucklettern besteht. Besonders angetan haben es ihm im Moment Ziffernblätter aller Art. Und auch alte Schilder und Tafeln amüsieren ihn: «Es ruft einem ins Gedächtnis, dass früher eben doch nicht alles besser war.» An der Wand hängt etwa das Schild: «Blumen streuen in der Kirche polizeilich verboten.» «Was muss damals vorgefallen sein, dass es zu diesem Verbot kam?», fragt Goldfuss und lacht.

Die Schildersammlung im Brandschatz wirft die ein oder andere Frage auf. Zara Zatti

Bearbeitet werden seine Trouvaillen in der Werkstatt oberhalb des Showrooms. Es riecht nach Holz, Holztruhen, Tische und Kommoden stehen in jeder Ecke. Das war vor kurzem einmal anders. Im Lockdown kam der Ankauf praktisch zum Erliegen, Märkte waren abgesagt, Reisen ins Ausland nicht möglich. Goldfuss mangelte es an Nachschub: «Es wurde hier drin immer leerer und leerer.» Das lag auch daran, dass die Nachfrage nach Einrichtungsstücken während dem Lockdown grösser wurde: «Die Leute waren zuhause, hatten Zeit und kümmerten sich mehr um die Inneneinrichtung.»

Die Büste aus Wien erinnerte Goldfuss an den Fernsehsoldaten Läppli, weshalb er sie mitnahm. Zara Zatti

Einen handwerklichen Hintergrund hat Goldfuss nicht: «Ich habe einfach irgendwann damit angefangen und arbeite auch nicht perfekt. Aber genau das braucht es meiner Meinung nach auch für diese Art von Möbeln.»

«Industriedesign» nennt sich der Einrichtungsstil, auf seiner Homepage spricht Goldfuss auch von «Ästethik des Zerfalls». Momentan ein grosser Trend. Es sei ein Kontrast zu den sehr schlichten, sauberen Stücken der nordischen Designer, sagt Goldfuss. Das sei schon immer so gewesen, «auf eine Strömung folgt die Gegenströmung». So etwa auf die nüchterne Klassik, der verspielte Jugendstil. «Heute existieren aber nebeneinander mehrere Stile, jeder kann sich aussuchen, was ihm gefällt.»