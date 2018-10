In den vergangenen Jahren hat das alte Zeughaus in Lenzburg nationale Bekanntheit erlangt als Ausstellungsort. Seit 2002 hat das Stapferhaus dort acht Ausstellungen durchgeführt. Aus dem Provisorium ist mit den Jahren eine Art Providurium entstanden. Vor wenigen Monaten ist das Stapferhaus nach der Schliessung seiner letzten Ausstellung «Heimat» in den Neubau beim Bahnhof gezogen. Das Zeughaus ist nun frei für eine neue Belegung.

Die geplante künftige Nutzung des Zeughauses ist auch wieder eine Zwischenlösung. In den Räumen soll der im Sommer 2017 abgebrannte Forstwerkhof untergebracht werden. Und zwar solange, bis er am alten Standort wieder aufgebaut ist. Im jetzigen Zeitpunkt ist die Rede von einer Übergangsfrist von rund drei Jahren.

So sah der Forstwerkhof nach dem Brand aus: