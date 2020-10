Eine Verliererin als grosse Siegerin – die Wahlergebnisse Bezirk Lenzburg

Im Bezirk Lenzburg, in dem ein Mandat mehr zu vergeben war (erstmals 13), machten sich viele Parteien Hoffnungen: Etwa die Grünliberalen, die dank des Trends und ihrem omnipräsenten Kandidaten Matthias Betsche einen zweiten Sitz als erklärtes Wahlziel hatten. Oder die CVP, die dank der Einwechslung der bisherigen BDP-Grossrätin Maya Bally vorankommen wollte. Und die SP hat sicher nicht damit gerechnet, als grosse Wahlverliererin vom Platz zu müssen. Auf der Gegenseite wagten auch die grössten Optimisten unter den SVP-Exponenten nicht zu hoffen, dass die Partei zwei Sitze dazugewinnen würde und neu fünf Grossräte nach Aarau schicken kann – darunter drei Frauen! Der Sieg der SVP ist allerdings nur bedingt verdient: Die Partei hat nämlich erneut an Wähleranteil verloren – wenn auch nicht so viel wie vor vier Jahren (damals waren es 1,7 Prozent, jetzt 0,3 Prozent). Während sie 2016 ein Mandat an die FDP einbüsste, gewann sie jetzt Sitze dazu. Weniger Stimmen, mehr Sitze – das geht nur dank dem Wahlsystem Pukelsheim.

GLP hätte statt Pukelsheim-Pech Pukelsheim-Glück benötigt

Bei den Grünliberalen hat erwartungsgemäss die Bisherige Barbara Portmann mit 2885 Stimmen sehr gut abgeschnitten. Matthias Betsche, der Geschäftsführer von Pro Natura Aargau, kam mit 1909 Stimmen auf den zweiten Platz. Er hat trotzdem noch Chancen, mittelfristig in den Grossen Rat einziehen zu können: Denn Barbara Portmann hat bereits im letzten Winter angekündigt, sie werde nicht die ganze Legislatur zu Ende machen. Weshalb hat es mit dem Sitzgewinn für die Grünliberalen nicht geklappt? «Ich vermute, der Pukelsheim hat gegen uns gespielt», erklärt Lukas Baumann, Präsident der GLP Bezirk Lenzburg. Er betont, seine Partei habe sich punkto Stimmenanteil um über 50 Prozent verbessern können: Doch die 10,4 Prozent waren für zwei Mandate halt zu wenig. Statt Pukelsheim-Pech hätte es Pukelsheim-Glück gebraucht.

Das sind die Gewählten im Bezirk Lenzburg: