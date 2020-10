Eine Sternstunde für Birrwil: «Es hat etwas Zeit und Nerven gebraucht, aber jetzt ist es so weit»

Dieser Akt wird in die Geschichte des kleinen Dorfes (1153 Einwohner) eingehen. Am Mittwoch fand der langersehnte und hart erkämpfte Spatenstich für das neue Schulhaus statt. «Es hat etwas Zeit und Nerven gebraucht, aber jetzt ist es so weit: Wir können starten», ­sagte Gemeindeammann Max Härri beim Spatenstich.

Das erste Schulhauskonzept wurde 2014/2015 entworfen und wieder verworfen. Vor rund einem Jahr wurde es dann aber mit dem zweiten ausgearbeiteten Konzept konkret. Im November 2019 bewilligte der Souverän den Kredit für den Neubau. Für die Zukunft des Dorfes ist der Bau des «Jahrhundertprojektes», wie es Max Härri nannte, ein Quantensprung. Aber auch ein teurer – 5,5 Millionen Franken soll das fertige Schulhaus kosten. Birrwil kann sich das leisten, die Gemeinde hat einen Steuerfuss von 90 Prozent.