Der zuständige Stadtrat Andreas Schmid hat sich mit den Mitgliedern der bisherigen zwei Kommissionen an einen Tisch gesetzt und eine Auslegeordnung gemacht. Dabei sei man zum Schluss gekommen, das gesellschaftliche Zusammenleben in der Stadt inskünftig möglichst losgelöst von der Generationenfrage zu gestalten. Diese Aufgabe steht denn auch im Zentrum der neuen Kommission: Mit finanziellen Beiträgen soll sie gemeinschaftsfördernde Projekte und Veranstaltungen mittragen, Vereine und Organisationen unterstützen, die einen Beitrag an das Zusammenleben der Lenzburger Bevölkerung leisten sowie projekt- oder themenbezogene Arbeitsgruppen einsetzen. Zur Erfüllung der Aufgaben hat die Kommission ein Jahres-Budget von 25'000 Franken.

«Die Generationenfrage ist nicht mehr so wichtig, die neue Kommission soll vielmehr zwischen den Altersgruppen verbindend wirken», unterstreicht Schmid die Zielsetzung. Er wird die Kommission selber präsidieren. Als junger Familienvater hat Schmid einen persönlichen Wunsch, den er in der neuen Kommission platzieren möchte: «Ich hoffe, dass sich eine Arbeitsgruppe findet, die einen Generationenmittagstisch realisiert.»

Die neue Kommission umfasst mindestens acht, höchstens jedoch zwölf Mitglieder. Sie wird per 1. Januar 2020 eingesetzt. Und wer kann mitmachen? «Es wäre schön, wenn die personelle Zusammensetzung der Gesellschaftskommission in grossen Teilen die Bevölkerung Lenzburgs widerspiegelt», sagt der Stadtrat.

Wer Interesse an einer Mitarbeit in der Gesellschaftskommission hat, meldet sich per Mail an gesellschaftskommission@lenzburg.ch und teilt bei dieser Gelegenheit mit, was sie oder ihn zur Mitarbeit im Gremium motiviert. Mitmachen kann jedermann, der in Lenzburg wohnt, Jugendliche und Erwachsene. «Für die Zusammenarbeit wäre es jedoch von Vorteil, wenn die Person sich in der deutschen Sprache verständigen könnte», sagt Schmid.