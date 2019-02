Wenn eine Gemeinde einen Wachstumskurs einschlägt, wer kommt dann? Drei Neo-Lenzburger von besonders weit weg sind Ezahn Bueraheng (37) aus Thailand, Flavio Brant Alvim (38) aus Brasilien und Valerio Menon (31) aus Italien. In zehn Jahren haben sie aus einem Projekt, das mit einer zertrümmerten Kochpfanne begonnen hat, ein KMU mit vier Angestellten gemacht. Doch der Reihe nach: Der Thailänder Ezahn ist schon seit gut acht Jahren hier, der Liebe wegen: Seine Frau ist Lenzburgerin. «Als ich hierhergezogen bin, versuchte ich, mit meinem Abschluss in Kunstdesign eine Stelle zu finden, musste aber bald einsehen, dass die Unterschiede zwischen meinem asiatischen Abschluss und einem europäischen einfach zu gross sind», schildert Ezahn seinen schwierigen Start. Er landete in der Arbeitslosigkeit. «Ich hatte viel Zeit. Eines Tages sah ich in Basel einen Strassenmusikanten auf einer Handtrommel spielen und war sofort fasziniert», sagt er. Er konnte partout nicht herausfinden, wo er so ein Instrument kaufen kann. «Also habe ich zu Hause eine Küchenpfanne genommen und versucht, sie in die Form einer Handtrommel zu hämmern – sie klang beschissen», sagt er und muss lachen. Wo andere aufgegeben hätten, blieb Ezahn dran: Endlich hatte er wieder ein Ziel vor Augen. Also probierte er aus, hat gebaut, wieder verworfen, neu entwickelt. Werkzeuge, Materialien und Verarbeitungsmethoden wollten gefunden werden. Drei Jahre ging das so, dann produzierte er eine erste Serie von 25 handgemachten Trommeln.

2013 war Flavio dazugestossen. Auch er, Video-Produzent aus Brasilien, hatte sich in eine Schweizerin verliebt und zog gemeinsam mit ihr ausgerechnet in dieselbe Wohngenossenschaft wie Ezahn. «Als ich es im Keller hämmern und musizieren hörte, schaute ich vorbei», sagt Flavio. Bald darauf waren die beiden gemeinsam am Werken. Ihre ersten Trommeln haben sie an lokale Musiker verkauft, Mundpropaganda sorgte für die übrigen Kunden. Und Ezahn kam sein Grafikstudium doch noch zugute: Er entwickelte ein Logo für seine Trommeln, «eines, das heraussticht, wollte ich haben», sagt er. Kreiert hat er einen goldenen Ring, der von einem grösseren zweiten umfasst ist. Simpel, schön, kann man sich merken. Und sie haben ihrer Manufaktur einen Namen gegeben: Echo Sound Sculptures. Gleichzeitig zogen die beiden mit dem Geld aus dem Verkauf ihrer 25 ersten Instrumente in eine kleine Werkstatt an der Lenzhardstrasse, eingepfercht zwischen dem Busdepot von Regionalbus Lenzburg und der Autobahn.

Bestellungen für drei Jahre

Mit ihrem ersten Verkaufserfolg und einem hübschen Logo im Rücken haben sie Videos ins Internet gestellt, eine Website aufgebaut und angefangen, Bestellungen anzunehmen. «Und dann gings los», erzählt Flavio. Die Mails kamen immer schneller herein, aus der ganzen Welt, die Liste der Bestellungen wurde länger und länger. Und das bei Preisen um die 3000 Franken pro Trommel. Immer wieder tauchten auf der Liste Namen von Musikern auf, die sie kennen und bewundern, etwa Manu Delago, Drummer von Björk. Schon kurz darauf mussten sie verkünden, dass sie keine weiteren Bestellungen mehr entgegennehmen können, auf unbestimmte Zeit. «Drei Jahre haben wir gebraucht, um die Bestellungen abzuarbeiten», sagt Flavio. Einige hundert waren es gewesen, wie viele genau wissen sie nicht, haben sie nie gewusst. Sie sind Kreative, Macher und keine Buchhalter, sagen sie. Deshalb haben sie inzwischen auch Christian angestellt, einen Schweizer, der sich um das Büro kümmert.

Das bekannte Duo Hang Massive verwendet ausschliesslich Trommeln aus Lenzburg, zum Beispiel hier: