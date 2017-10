Vor fast genau einem Jahr wurde das Projekt zur Sanierung des Aarestegs, der die Gemeinden Holderbank und Veltheim verbindet, zur allgemeinen Mitfinanzierung auf der regionalen Crowdfunding-Plattform «ideenkicker.ch» aufgeschaltet. Erstmals wurde schweizweit ein Infrastrukturprojekt der öffentlichen Hand zur Schwarmfinanzierung ausgeschrieben.

Mit über 42 000 Franken, die auf diese Weise generiert wurden und den Finanzbeiträgen der Gemeinden Holderbank, Veltheim und Möriken-Wildegg sowie von Industrie und Gewerbe, erwies sich die Sammelaktion als grossartiger Erfolg.

Am Samstagvormittag wurde die 140 Meter lange Fussgängerbrücke mit einem feierlichen Anlass und rund 300 Gästen eröffnet. Als Festredner trat unter anderem Rolf Bohnenblust, Geschäftsleitungsmitglied der Hypothekarbank Lenzburg, auf. Die Hypothekarbank hat gemeinsam mit dem Gemeindeverband Lebensraum Lenzburg Seetal (LLS) die Plattform «ideenkicker.ch» lanciert.

«Dass bereits das erste Finanzierungsprojekt auf ideenkicker.ch so erfolgreich war, hat uns überwältigt», sagte Bohnenblust. «Seit der Aarestegsanierung sind bereits sieben weitere Projekte auf der Plattform aufgeschaltet und auch realisiert worden. Ich bin überzeugt, dass das Crowdfunding als Unterstützung für regionale Projekte Schule machen kann.»

Das Interesse der Bevölkerung

Dies sahen im Übrigen auch viele der Gäste an der Eröffnungsfeier so. Sie sind froh und glücklich, dass die ehemalige Industriebrücke mit Förderband nach neun Jahren wieder für Fussgänger begehbar gemacht wurde. «Ich kenne viele Personen aus der Gemeinde, die sich an der Finanzierung beteiligt haben», sagte Peter Frei aus Holderbank. Wiederholt wurde auch betont, dass die Finanzierung durch Crowdfunding eindrücklich das grosse Interesse der Bevölkerung an der Sanierung widerspiegle.

