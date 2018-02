Der Gestaltungsplan Seehalde nimmt einen neuen Anlauf. Es geht dabei um den Bau von sieben modernen Einfamilienhäusern an bester Lage: 500 Meter vom See und mit Alpenpanorama. Gebaut werden soll zwischen der Seehaldenstrasse, der etwas weiter hangaufwärts liegenden Schöntalstrasse und dem Gässli, nur zehn Gehminuten vom See.

Die ersten Entwürfe lagen schon 2013 auf. Nach mehreren Überarbeitungen, bei denen jeweils Einwände aus der Bevölkerung bearbeitet wurden, liegt der Gestaltungsplan nun erneut zur Einsicht auf. Noch bis zum 6. März kann er auf der Gemeinde oder der Website von Beinwil am See eingesehen werden.

Zuvor behandelte das Planungsbüro rund dreizehn Einwendungen und erarbeitete passende Empfehlungen an die Gemeinde. Dabei ging es etwa um geplante Bäume, die Nachbarn die Aussicht auf die Berge zu nehmen drohen.

Sie blitzten ab: «Auf freie Aussicht besteht kein Recht», bemerkt das Planungsbüro in den aufliegenden Unterlagen. Bei jedem Haus solle deshalb zur optischen Einpassung zum See hin ein «hochstämmiger, räumlich wirksamer Baum» gepflanzt werden – das entspricht auch einer Forderung des Landschaftsschutzverbands Hallwilersee.

Auf dessen Wunsch nach für Vögel geeignetem Glas, wie es von der Vogelwarte Sempach empfohlen wird, wurde dafür gar nicht eingegangen. Wegfallen soll nach einer Verkleinerung des Planperimeters die Erschliessung über die Vorstattstrasse.

Rund acht Mal wurde gefordert, dass der Gestaltungsplan erst nach der Revision des Nutzungsplans weiterentwickelt wird. Gemäss aktueller Entwürfen verbleibe die betreffende Fläche allerdings in der Bauzone, weshalb weitergeplant werden könne, so das Planungsbüro, zumal die Planungen von der Gemeinde stets unterstützt wurden.