Brad Pitt am Ufer eines Flusses im malerischen US-Bundesstaat Montana. An Pitts Angel ein kämpfender Fisch. Szenen aus dem Hollywood-Drama «Aus der Mitte entspringt ein Fluss», das Fliegenfischen steht im Mittelpunkt. Der Boniswiler Daniele Di Fronzo kennt den Film – aber auch die Realität – bestens. Di Fronzo ist Präsident der European Fly Fishing Association (Effa): Ein Verein, der Fliegenfischer aus 23 Ländern vernetzt, sich für den Umweltschutz und die Ausbildung von Fischern in den Disziplinen Fliegenfischen, -werfen und -binden einsetzt. «Als der Film mit Pitt damals in die Kinos kam, gabs einen Boom bei uns», sagt Di Fronzo. «Es sah so leicht aus, wie er die Angel warf, und alle wollten ihm nacheifern. Was aber die wenigsten wussten, war, dass ein Stuntman Pitts Wurfszenen übernommen hatte.» Schwer und gefährlich Fliegenfischen ist schwierig. Sehr schwierig. «Wir halten nicht einfach entspannt die Angel ins Wasser», so der 58-jährige Di Fronzo. Er ist seit 30 Jahren Fliegenfischer und seit fünf Jahren Präsident der Effa. Die Fischer müssen richtig werfen, Strömungen beachten und die richtigen Fliegen auswählen, um den Fisch anzulocken. Noch dazu stehen die Fischer meist hüfthoch im Wasser – was je nach Strömung nicht gerade ungefährlich ist.

Darum sei die Ausbildungsarbeit der Effa so wichtig, sagt Di Fronzo. Viele würden sich untrainiert ans Fliegenfischen wagen. «Ich rede aus Erfahrung. Wenn man nicht weiss, wie es geht, ist Fliegenfischen ernüchternd und noch dazu gefährlich.» Sichert man beispielsweise die Wathose nicht richtig, kann sie sich mit Wasser füllen und versenkt den Träger in der Flut. «Und Anfänger sollten Schutzbrillen tragen», sagt Di Fronzo. Hat man die Fliege an der Angel nicht im Griff, kann das wortwörtlich ins Auge gehen. «Auch muss man wissen, welche Gefahren in der nächsten Umgebung lauern.» Herzig aber tödlich Der Fliegenfischer Di Fronzo erzählt von einem seiner vielen, ausgedehnten Fischer-Trips zu den abgelegensten Orten der Welt. «Damals standen wir an einem Flussufer in Alaska, um Wildlachs zu fangen. Plötzlich tauchten zwei spielende Bärenbabys auf. Das war zwar herzig, aber wir wussten: Wo Junge sind, ist die Mutter nicht weit.» Di Fronzo schaute sich um und entdeckte die Bärenmutter im metertiefen Fluss sitzend. «Bevor wir geflüchtet sind, haben wir noch ein paar Fotos gemacht.» Ausserdem wurde Di Fronzo schon von einem Bären, der seine Fährte aufgenommen hatte, verfolgt.