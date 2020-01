Ein Regie-Star mit Seetaler Stallgeruch: «Irgendwie möchte ich der Region etwas zurückgeben»

Am Freitag verkündete der Verein «Oper Schloss Hallwyl» seine Auflösung und damit das Ende der 16-jährigen Opern-Tradition. Am Samstag orientierte der Verein «Freilichttheater Seetal» über ein Projekt, das im Sommer 2022 im Schlosshof realisiert werden soll. Dass es diese Pläne gibt, wusste man seit September. Doch jetzt sind sehr viel mehr Details über das 300'000-Franken-Vorhaben bekannt. Vor allem weiss man, wer Regie führen wird: eine grosse Nummer in der deutschsprachigen Szene, ein Aargauer, der seit zwanzig Jahren in Wien lebt, ein Böjuer, der erstmals in seiner Heimat Seetal inszeniert.

«Irgendwie möchte ich der Region etwas zurück geben», erklärt Simon Eichenberger (43). Er ist in diesen Tagen in Linz (Österreich) tätig, im Sommer wird er Choreograph bei den Thunerseespielen sein («Io senza te»). Letztes Jahr war er Co-Regisseur mit Rolf Knie bei «Knie – das Circus Musical». Eichenberger bezeichnet sich als «Kreativer». Er sagt: «Ich mache im Schnitt acht Produktionen pro Jahr.»