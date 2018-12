Tannenbäume, Hausfassaden, Rentiere: Weihnachtsbeleuchtungen erfreuen in diesen düsteren Tagen die Betrachter. Ausser sie kommen nicht so schön und stimmungsvoll daher, dann ist die Freude buchstäblich getrübt. Zum Beispiel in Oberkulm, wo die Weihnachtssterne an den Strassenlampen einen Leserbrief-Schreiber zu folgenden Zeilen angeregt haben: «Es gibt keinen Stern, der komplett ist, und man könnte vermuten, dass die Leute vom Bauamt die Sterne aus der Eisenschutt-Mulde im Werkhof gefischt hätten», schreibt Otto Zeller aus Oberkulm (AZ von gestern).

Die Instandhaltung von Weihnachtsbeleuchtung kostet viel Geld und Aufwand. In Beinwil am See musste letztes Jahr die Weihnachtsbeleuchtung mitten in der Adventszeit demontiert werden, weil sie Kurzschlüsse bei den Strassenlampen verursachte. Unterdessen wurde sie repariert und leuchtet wieder.

Auch in Lenzburg gibt die Weihnachtsbeleuchtung zu reden. Das Epizentrum der Lenzburger Altstadt ist die Rathausgasse. Über den Schaufenstern der historischen Häuser sind Girlanden mit Lichtern angebracht, die warm und gelb strahlen. Vor manchen Geschäften stehen kleine Tannenbäume, die ebenfalls mit Lichterketten geschmückt sind. Und mitten in der Rathausgasse, auf dem Sodbrunnen, thront der 11 Meter hohe Weihnachtsbaum der Stadt Lenzburg. Doch trotz seiner imposanten Grösse kann er nicht mit seinen kleineren Pendants und den Girlanden mithalten, im Gegenteil: Die Riesentanne steht im Dunkeln schwarz da. Wer näher geht, sieht, dass die Tanne sehr wohl auch geschmückt ist. Doch sind ihre Lichter viel kleiner und weniger stark als diejenigen der Girlanden.

Schwache LED-Lichter

Diese schwache Beleuchtung hat in der Stadt schon mehrfach zu reden gegeben, wie Nachfragen beim Werkhof zeigen. Leiter Heinz Stettler kennt das Thema. «Die Lichter bei den Girlanden und am Tannenbaum sind zwei verschiedene Produkte», sagt er.

Die Lenzburger Weihnachtsbeleuchtung ist nicht marode oder selbstzerstörerisch, sondern wurde Opfer der Modernisierung. Früher bestand die Beleuchtung aus gewöhnlichen Glühbirnen. Seit sie durch LED-Birnen ersetzt wurden, leuchtet der Weihnachtsbaum nur noch gedimmt. Urs F. Meyer, an dessen Haus am Freischarenplatz über mehrere Stockwerke eine beleuchtete Tannenbaum-Silhouette prangt, spricht von einer «Tangobeleuchtung» an der Weihnachtstanne. Dass die Tanne in der Rathausgasse zu wenig stark leuchte, sei immer wieder Gesprächsthema in der Stadt.

Die Lichterkette kann nichts dafür, sie leuchtet wie vorgesehen. «Da kann man nicht mehr Strom draufgeben», sagt Heinz Stettler. Er erinnert sich an früher, als der Weihnachtsbaum statt mit einer Kette umgarnt mit einem Lichter-Netz überzogen war. «Diese Lichter haben auch nur wenig geleuchtet», sagt er. Möglicherweise wollte man das mit der neuen Beleuchtung gleich halten.»

In der Rathausgasse haben sich die Zentrumsgeschäfte für eine einheitliche Weihnachtsbeleuchtung eingesetzt. Die Girlanden gehören den jeweiligen Haus- oder Ladenbesitzern. Auch die Lichterkette des Weihnachtsbaums gehört den Gewerblern, wie Stettler sagt. Im Gegensatz zu an den Privathäusern übernimmt die Stadt das Schmücken ihrer Liegenschaften und des grossen Tannenbaums.