Der McDonald’s in Lenzburg läuft gut, die unmittelbare Nachbarschaft zur Berufsschule dürfte dem Geschäft zusätzlich einträglich sein. In Zukunft wird das Fastfood-Restaurant jedoch vom Verkehrsfluss ins und aus dem Freiamt abgeschnitten, die Automobilisten brausen unterirdisch an Lenzburg und dem McDonald’s vorbei.

Bekommt der seit 2004 bestehende Betrieb Konkurrenz aus dem eigenen Unternehmen? Fakt ist: In der vergangenen Woche wurde in den sozialen Medien kolportiert, dass in Hendschiken ein McDonald’s eröffnet werden soll. Über den genauen Standort äusserte sich die Facebook-Schreiberin nicht. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass es sich dabei um das angekündigte kulinarische Angebot handeln könnte, welches die geplante neue Coop-Tankstelle in Hendschiken ergänzen soll. Sie kommt an der Hauptstrasse zwischen Lenzburg und Hendschiken zu stehen, und zwar auf dem Grundstück der legendären Truckerbeiz Horner. Diese wurde im Dezember 2017 geschlossen und das Areal verkauft. In den letzten Monaten wurde die Liegenschaft abgebrochen, Gitter versperren den Zugang zum Grundstück.