Beni Anderhub (gespielt von Ruedi Eichenberger) ist ein Mann mit vielen Qualitäten. In Sachen Selbstmitleid, Eigensinn und Leidenschaft für das Lustprinzip macht ihm so schnell keiner etwas vor. Beste Voraussetzungen also, um sich mit Elan und Musse seiner Selbstverwirklichung zu widmen. Wenn da nur die Mitmenschen nicht wären. Ständig wollen auch sie etwas.

Die Tochter quengelt: Lisa (gespielt von Nicole Spiess) will unbedingt nach Griechenland fliegen. Die Ehefrau, eine Ärztin, muss nach einem Gebäudeschaden in der Klinik ihre Patienten zu Hause im Wohnzimmer empfangen. Und zu allem Überfluss taucht ungeladen auch noch die Geliebte in eben diesem Wohnzimmer auf. Es ist echt ungerecht. Da will Beni nur seine Ruhe haben und dann lärmt es überall.

Wieder mit Regisseur

Die Theatergruppe Brunegg zeigt das amüsante Drama um Beni Anderhub in ihrer neuesten Inszenierung «Es verhängnisvolls Wochenend» an drei Abenden im Februar. Die Komödie in drei Akten lebt von delikaten bis makabren Versteckspielen, von haarsträubenden Schwindeleien und von ihren kauzigen Figuren. Ein Probebesuch in der Mehrzweckhalle Brunegg macht deutlich, die Amateurschauspieler des Theaterensembles fühlen sich in ihren Rollen bereits sichtlich wohl. Die Bewegungen, ob empört oder verführerisch, und die Stimmen, ob verwirrt oder verschlagen, sorgen für eine unterhaltsame Dynamik auf der Bühne.