Ein Mann liess den Frauen den Vortritt – und sieht sich noch vor den Wahlen als Verlierer

Der CVP ist es zu verdanken, wenn die Gesamterneuerungswahlen in den Grossen Rat im Bezirk Lenzburg am nächsten Sonntag nicht ganz spannungslos verlaufen. Im Fokus steht der Vierkampf innerhalb des Frauenquartetts mit den Bisherigen Sabine Sutter-Suter, Maya Bally und Cécile Kohler sowie der offensiv agierenden Christina Bachmann-Roth.

Beim öffentlichen Auftritt gibt man sich selbstbewusst, die Ansage ist klar: Die CVP, die bei den Wahlen 2016 einen Sitz holte, zielt auf den zusätzlichen Sitz im Kantonsparlament, den der Bezirk Lenzburg zugesprochen erhält. «Wir erachten es als realistisch, dass wir den Sitz holen», sagte Sabine Sutter-Suter, Mitglied der CVP-Bezirksparteileitung am Samstag am Rand der Wahlkampftour in Wildegg, wo sich die Kandidatinnen und Kandidaten gemeinsam in Minne präsentierten. Und es machte den Anschein, dass die CVP Bezirk Lenzburg bereit ist, diesem Ziel alles unterzuordnen.

Doch um welchem Preis? Ob die Partei tatsächlich so geschlossen ist, wie sie sich nach aussen darstellt, scheint zumindest fraglich. Wenn Bezirks-Co-Präsident und Grossratskandidat Oliver Hunziker von sich sagt: «Ich habe den Damen den Vortritt gelassen», so lässt das aufhorchen.

