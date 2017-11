Fast auf den Tag genau ein Jahr vor Elidas Tod kam es auf der Hendschikerstrasse in Lenzburg schon zu einem sehr ähnlichen Unfall. Nur wenige hundert Meter weiter in Richtung Stadtzentrum, auf dem Fussgängerstreifen bei der Abzweigung zur Mehrzweckhalle, wurde damals am frühen Morgen um 5.45 Uhr eine 23-jährige Frau von einem Auto angefahren.