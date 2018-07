Der obligatorische Kadettenunterricht wurde in Lenzburg 1972 abgeschafft. 1973 standen die Kadetten zum letzten Mal in voller Uniform am Umzug Spalier. Als Teilnehmer des freiwilligen Korps, das 1974 zum ersten Mal das Manöver bestritt, konnten sie Jeans tragen.

Entstanden sind die Kadetten als patriotische und vormilitärische Jugendgruppen im noch jungen Bundesstaat Mitte des 19. Jahrhunderts. Laut dem historischen Lexikon der Schweiz entstanden in den ersten fünfundzwanzig Jahren der modernen Eidgenossenschaft über hundert Vereine. Ein literarisches Denkmal hat ihnen Gottfried Keller gesetzt, sein Grüner Heinrich besucht ein zweitägiges Kadettenfest. Ihren militärischen Teil verloren die Kadetten zu Beginn des 20. Jahrhunderts weitgehend. Nach dem Ersten Weltkrieg war vor allem von linker Seite Kritik am Militarismus laut geworden. Konkurrenz entstand schon vorher durch die Turnerbewegung. Die Kadetten verloren 1972 ihren Auftrag der militärischen Vorausbildung, lösten sich auf oder wurden zu ganz normalen Vereinen.

Das erste Kadettenkorps im Aargau wurde 1789 in Aarau gegründet. Wenige Jahre später folgten weitere in Brugg, Lenzburg und Zofingen. Auch Frick, Baden und Bremgarten hatten ein Korps. Nach der Auflösung 1972 lief das Kadettenkorps in Aarau nicht mehr am Maienzug-Umzug mit. In Brugg scheiterten die Bemühungen, die Kadetten für den Rutenzug aufleben zu lassen. In Zofingen dagegen gehört das Korps fest zum Kinderfest. (JGL)