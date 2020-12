«Ein Fremdkörper»: Natur- und Landschaftsschützer wehren sich gegen die Wohnzeile

Matthias Betsche, Geschäftsführer Pro Natura Aargau, erinnert an die diversen in Kritik stehenden Bauvorhaben in Boniswil und erklärt: «Die heutige BNO der Gemeinde trägt dem Schutz der offenen Bereiche der Hallwilerseelandschaft und dem Schutz der Landschaft an Hanglagen zu wenig Rechnung.»

Ebenfalls gestern ist das Wohngebäude in Alliswil ein zweites Mal aufgelegt worden (bis 18. Januar). Mit Publikation ausschliesslich im kantonalen Amtsblatt. Dies war vergessen worden, ist aber nötig, weil ein Gewässerraum tangiert wird. Ein eingedolter Bach soll offengelegt werden.