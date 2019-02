Hinter dem Bahnhof von Lenzburg, zwischen den neuen Wohnblöcken des Quartiers «Im Lenz» und den alten Perrons der SBB, bricht ein quietschgelbes Gebäude herausfordernd aus dem grauen Einerlei aus: Es ist das Zuhause von Lenzburgs erstem Coworking. Eingerichtet hat es der Bürospezialist Witzig. «Im Dezember haben wir eröffnet und sind soweit zufrieden mit dem Start», sagt Filialleiter Patrik Westermann. Zwei Schreibtische sind fix vermietet und hier und da gesellen sich Tagesgäste dazu. Für diese kostet ein Arbeitsplatz für einen Tag 38 Franken.

Damit Leben herrscht in den Räumen, hat auch «Witzig» selbst seine Arbeitsplätze kurzerhand in das Coworking verlegt. Berauschend klingt das noch nicht. «So etwas braucht seine Zeit», sagt Westermann. «Witzig» plant langfristig. Das sieht man auch am Interieur, das mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurde. So hat etwa ein lokaler Graffiti-Künstler eine Wand geschmückt. Die hippe Einrichtung erinnert an die Zürich-Büros von Google: Eine alte Berggondel steht da zwischen Bürotischen. Und Holzbänke mit Sitzfellen.

Wieso arbeiten Sie im hier?