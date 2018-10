Das Schloss Lenzburg ist ein Flickwerk aus Stein und Mörtel. Seit vor mehr als tausend Jahren die Grafen von Lenzburg sich ihren Wohnsitz auf dem kreisrunden Hügel eingerichtet haben, ist das Gebäude nie lange das gleiche geblieben. Besitzer haben es wachsen lassen, Jahrhunderte haben ihre Spuren hinterlassen.

Die aktuelle Sanierungswelle hatte ihren Beginn 2014 mit den Schlossmauern. Tausend Jahre haben sie bröcklig werden lassen. An der Fassade des Ritterhauses sind die ältesten Steine und Verputzstücke halb so alt. 500 Jahre hat der Wind an den Wänden des grossen Hauses genagt, Regen und Schnee darangepeitscht. Der Rittersaal ist aus Sandsteinen gebaut. «Ein weicher Stein», sagt der kantonale Denkmalpfleger Jonas Kallenbach. Er ist der Dermatologe der zuweilen etwas runzlig gewordenen Schlosshaut.

Die Vorfahren machen’s vor

Damit der Sandstein geschützt ist, wurde er von den Handwerkern vor 500 Jahren zuerst mit einer Schlämme überzogen. Noch bevor sie ganz getrocknet war, folgte der Kalkverputz. Diese Technik garantiert eine beständige, atmungsaktive Schutzschicht. Denn Feuchtigkeit ist Gift für die Mauern und darf nicht von einem undurchlässigen Verputz eingefangen werden.

Die Südfassade des Ritterhauses ist besonders exponiert, hier wurde bei der letzten Sanierung der gesamte Verputz ersetzt. In den 80er-Jahren wurde nicht geschlämmt, wodurch dieser Verputz nicht die üblichen 30 bis 40 Jahre hielt. «Jede Bautätigkeit geschieht nach dem besten Gewissen und Gewissen der damaligen Zeit», sagt Jonas Kallenbach. Heute greift man auf die ältesten Methoden zurück, die Vorfahren machen’s vor.

Dieser Ausblick bietet sich auf dem Kran in der Schlosseinfahrt: