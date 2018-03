Avia, BP: Autogaragen mit Tankstellen hat es einige an der Aarauerstrasse in Lenzburg, an der Strasse, die von der Stadt Richtung Schafisheim/Hunzenschwil führt. Aber diese Garagen haben alle keinen Shop, einen Laden mit einem Grundangebot an Lebensmitteln und langen Öffnungszeiten. Das soll sich nun ändern: Und das ist auch für das nahe Boom-Quartier Esterli-Flöösch in Staufen von Bedeutung. Der geplante «Coop Pronto» an der Aarauerstrasse 49/51 könnte sich zum «Lädeli» der neuen Siedlung entwickeln.

Baukosten belaufen sich auf 1,7 Millionen

Die Parzelle zwischen der «Kochburg» (Moser Küchen-Schreinerei) und dem 2-Rad-Center Hartmann ist im Moment eine Brache. Es steht einzig ein Container, eine Art Schaufenster der Firma Bürokonzept Schaller AG darauf. Dieses Unternehmen ist es denn auch, das das «Wohn und Geschäftsgebäude mit Tankstelle und Tankstellenshop» bauen wird. Das entsprechende Baugesuch liegt bis 9. April auf der Bauverwaltung in Lenzburg auf. Die Baukosten belaufen sich laut Angabe auf der Baugesuchs-Mappe auf 1,7 Millionen Franken. Dazu kommen 150 000 Franken für die Umgebungsarbeiten.

Die Tankstelle der Marke Coop soll auf der Ostseite des Gebäudes zu stehen kommen. Geplant sind drei Inseln mit Tanksäulen. Der Treibstoff wird in einem unterirdischen Doppelmantelbenzintank (Fassungsvermögen 130 Kubikmeter) gelagert. Der Tankstelle ist ein 120,6 Quadratmeter grosser «Coop Pronto»-Shop angegliedert. Zusammen mit Nebenräumen (Lager sowie Kühl- und Tiefkühlzelle) beansprucht er das ganze Erdgeschoss des geplanten Neubaus.

Fünf Wohnungen geplant

In den drei Obergeschossen sind fünf Wohnungen (vier kleine und eine 4,5-Zimmer) vorgesehen. Es gibt 19 oberirdische Abstellplätze. Die Zufahrt zur Tankstelle erfolgt von der Aarauerstrasse her (Seite 2-Rad-Center Hartmann). Die Wegfahrt ist etwas komplizierter. Sie führt auf der Südseite an der «Kochburg» vorbei in die Schafisheimerstrasse und von dort über den Kreisel in die Aarauerstrasse.

Coop betreibt bereits in Hunzenschwil eine Tankstelle (dort sogar mit einem Wasserstoff-Angebot). Die Neueröffnung einer Coop-Tankstelle hat in der Regel ein Absinken des Benzinpreises in der unmittelbaren Umgebung zur Folge. Und das nicht nur in der Eröffnungsphase.

Die Bauherrin, die Firma Bürokonzept Schaller AG, ist ein KMU, das mit 25 Angestellten einen jährlichen Umsatz in zweistelliger Millionenhöhe erwirtschaftet. Seit 2009 gehört der Büromöbelhändler Otto Mathys zum Unternehmen (Schweiz am Wochenende vom 4.11.).