Eigentlich dachte sie ans Aufhören: Kämpferische Wirtin bleibt dem «Bären» trotz Schicksalsschlag treu

In jüngerer Zeit mauserte sich das Gebäude zum Restaurant mit Hotel. Über vier Generationen war es im Besitz der Familie Burger, die auch drei Generationen lang wirtete. 2009 ging Kurt Burger nach 37 Jahren in Pension. Der «Bären» wurde verkauft.

Zum Beispiel während des zweiten Weltkrieges: 200 Soldaten waren ab der Mobilmachung am 2. September 1939 in der Gaststätte einquartiert. Der erste urkundliche Beleg des «Bären» ist noch einiges älter. Er stammt aus dem Jahre 1696 und hatte keinen freudigen Anlass: Das ortsbildprägende Gebäude war abgebrannt. Damals entschied der Rat von Bern, das Wirtshaus an derselben Lage wieder errichten zu lassen.

Das gepflegte Restaurant führt sie mit demselben Konzept weiter: Am Mittag gibt es vier Menüs, abends können die Gäste ab Karte bestellen. «Wir bieten eine marktfrische Küche mit wechselnden Spezialitäten. Nebst Klassikern wie Cordon bleu, Kalbsleberli und Bärenröschti kreieren wir auch Vegimenüs und Fleischgerichte mit Schweizer Fleisch», erklärt die 57 jährige.

Die Konkurrenz in Rupperswil ist gross

Im Dorf ist der «Bären» nicht das einzige Restaurant. Rupperswil hat eine hohe Dichte an Gaststätten. «Man muss seine Nische finden», sagt Luzia Falk. Als einziger Betrieb ist der «Bären» sonntags offen, sowie auch an allen anderen Wochentagen und über die anstehenden Festtage. In einem pandemiefreien Jahr fände zum Neujahr zudem eine Party statt. «Wir veranstalteten in früheren Jahren auch Spanferkelessen oder Sommernachts­partys», so Luzia Falk.

Die Gastgeberin ist zuversichtlich, dass sie die Feste bald nachholen kann. «Ich schaue optimistisch in die Zukunft», sagt sie. Auch das Hotel mit 16 Zimmern führt sie weiter. Zu dieser Entscheidung hätten sie nicht zuletzt die zahlreichen, treuen Stammgäste motiviert, sagt die Wirtin, die in Niederlenz wohnt. Denn: «Wir stellen nicht nur die Teller hin und räumen wieder ab, sondern unterhalten uns mit unseren Gästen. Erkundigen uns etwa über das Wanderwochenende oder fragen, wie es geht. Zufriedene Gäste sind das Allerschönste an meinem Beruf.»

