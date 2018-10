Ursprünglich war diese ein Jahr früher vorgesehen, im Frühling 2017. Verzögerungen bei der Sanierung der Liegenschaft verunmöglichten dieses Datum aber. In der Zwischenzeit haben sich für Nyfeler die Dinge bei der Langatun Whisky-Distillerie in Aarwangen, deren Mitinhaber und Verlaufsleiter er ist, überschlagen. «Die Entwicklung bei ‹Langatun› hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Innerhalb von anderthalb Jahren haben wir den Umsatz vervierfacht», erzählt er.

Noch bis Ende dieses Monats läuft das «art cigar» im Aparthotel Bären unter Nyfelers Führung; am Samstag, 27. Oktober, findet das letzte Live-Konzert statt, am Tag darauf werden die letzten Gläser getrunken und die letzten Zigarren geraucht.

Mittlerweile werden die Whisky-Erzeugnisse aus dem Oberaargau in 18 Länder exportiert, neuerdings gar in drei Staaten der USA. Gleichzeitig hat sich der Mitarbeiterstab verdoppelt auf 16 Personen. «Als Unternehmer trage ich für diese Leute die Verantwortung und dass sie ein gutes und sicheres Umfeld haben», erklärt Christoph Nyfeler.

Als Folge davon habe er seine Kräfte bündeln und den unpopulären Entscheid treffen müssen, sich aus Seengen zu verabschieden. Seengen war der dritte Standort, an dem Nyfeler ein «art cigar» betrieb. Das Lokal in Aarau hatte er gemeinsam mit dem früheren Besitzer Otto Fischer geführt, es wurde bereits im Verlaufe dieses Jahres geschlossen.

Die Lage sei zu schwierig gewesen für einen erfolgreichen Betrieb. Die Einrichtung sei vorhanden gewesen, deshalb habe er «es probieren wollen», erklärt Nyfeler.

Diese Schritte haben jedoch keine Auswirkung auf das Lokal in der Lenzburger Rathausgasse, hält Christoph Nyfeler fest. «Das ‹art cigar› Lenzburg ist meine ‹Heimat›. Hier wurde vor langer Zeit meine Passion für Whisky und Zigarren geweckt», erklärt er und schmunzelt.

Soll Raucherlokal bleiben

Das Lokal in Seengen wird zukünftig von Rolf Kaspers Hallwilersee-Hotelgruppe betrieben. Unter dieser Dachmarke sind das Seehotel Hallwil in Beinwil am See, das Restaurant Roter Leu in Dürrenäsch und das Tagungshaus Rügel sowie das Aparthotel Bären in Seengen zusammengefasst.

Welche Pläne man dort für das «art cigar» Seengen hat, kann Rolf Kasper noch nicht sagen. «Wir haben über die künftige Ausrichtung noch nicht entschieden. Es liegen verschiedene Modelle auf dem Tisch.» Kasper betont jedoch, dass der Betrieb nicht geschlossen, sondern ab 1. November unter neuer Führung lückenlos weitergeführt werde. «Er soll auch in Zukunft ein Raucherlokal bleiben.»