Egliswil Sickerwasser gelangt in den Bach: Deponie Bachtale muss saniert werden Der Bachtalebach wird ausgedolt im Bereich des belasteten Ablagerungsstandorts im Wald in Egliswil. Es soll wieder ein möglichst naturnaher Bachlauf hergestellt werden. Kostenpunkt: voraussichtlich rund 473’000 Franken.

Der Standort der Deponie Bachtale befindet sich im Wald oberhalb der Lenzburgerstrasse. Bild: zvg/Google Streetview

Die Deponie Bachtale in Egliswil muss saniert werden. Zu diesem Schluss kommt die kantonale Abteilung für Umwelt. Denn unter dem belasteten Ablagerungsstandort verläuft der eingedolte Bachtalebach in einem Wellblechrohr mit einem Durchmesser von 400 Millimetern. In einer technischen Untersuchung ist festgestellt worden, dass diese Eindolung stark beschädigt ist.

Sickerwasser aus der Deponie kann in das Gewässer gelangen. Überdies hätten sich Schwemmholz und Steine abgelagert, von denen eine latente Gefahr ausgehe, weil sie das Rohr verstopfen können, steht im technischen Bericht. Dieser liegt zusammen mit den Projektplänen bis 17. Juli in der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Der Standort befindet sich in bewaldetem Gebiet nordöstlich des Siedlungsgebiets. Abgelagert wurden zwischen etwa 1959 und 1970 rund 9000 Kubikmeter Abfälle: Kehricht, Bauschutt und Altmetall. Die Waldparzelle mit der Deponie gehört der Ortsbürgergemeinde. Eingedolt ist der Bachtalebach auf einer Länge von rund 80 Metern. Etwas weiter unten mündet das Gewässer ins Tribächli, später in den Stadtbach.

Der Wanderweg muss umgeleitet werden

Untersucht worden sind für die Sanierung der Deponie verschiedene Varianten. Entschieden wurde, den Bach auszudolen und den Gerinneverlauf an den Rand der Deponie zu verlegen, heisst es im technischen Bericht. Mit einer Ausdolung und Umleitung des Fliessgewässers werde – verglichen mit einer Sanierung der bestehenden Röhre – eine bessere, nachhaltigere Lösung erzielt mit geringen Folgekosten für den Unterhalt.

Der neue Bachlauf soll möglichst naturnah realisiert werden, auf eine Betonverbauung wird verzichtet. Gemäss Beschrieb kann eine Aufwertung der ökologischen Situation erreicht werden. Unterteilt wird das Bachbett in einen flachen und in einen steilen Bereich. Unter dem Waldweg ist ein Durchlass mit einem Wellstahlrohr vorgesehen. Im steilen Bereich werden Holzschwellen eingebaut. Als Einlauf zum neuen Gerinne ist ein Weiher geplant. Dieser verringert die Fliessgeschwindigkeit und dient als Rückhalt von Geschiebe und Schwemmholz. Die Sohle wird mit einer Lehmschicht abgedichtet.

Temporär muss für die Bauarbeiten Wald gerodet und Waldboden abgetragen werden. Ein Installationsplatz sowie Baupisten werden erstellt. Beansprucht wird eine Fläche von rund 2200 Quadratmetern. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird wieder aufgeforstet. Der Bachtaleweg, ein offiziell ausgeschildeter Wanderweg, muss während der Bauphase umgeleitet werden. Geplant ist der Baubeginn im kommenden Winterhalbjahr.

Die Rodungen erfolgen laut Beschrieb in der Vegetationsruhezeit zwischen Oktober und März. Die Bauarbeiten im Gerinne werden «vorzugsweise» im Spätsommer ausgeführt, ausserhalb der Schonzeiten der Bachforellen. Diese kommen weiter gewässerabwärts im Stadtbach vor.

Der Verpflichtungskredit wird noch folgen

Gerechnet wird für die Sanierung mit Kosten von total rund 473’000 Franken. Der Bund stellt einen Beitrag von 40 Prozent in Aussicht, der Kanton einen Beitrag von 30 Prozent. Den restlichen Anteil von 30 Prozent trägt die Einwohnergemeinde Egliswil.

Die Gemeindeversammlung hat im vergangenen Sommer einen Projektierungskredit von 50’000 Franken für die Sanierung bewilligt. An der Wintergemeindeversammlung im Jahr zuvor war dieser Kredit noch zurückgewiesen worden, weil einige Fragen der Stimmberechtigten offenblieben. Der Verpflichtungskredit wird dem Stimmvolk dann an einer nächsten Gemeindeversammlung beantragt, hält die Gemeinde auf Anfrage fest. Der definitive Zeitpunkt stehe momentan allerdings noch nicht fest.