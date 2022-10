Egliswil «Schockartig erwacht»: Glas splittert, Bilder fallen von der Wand - so hat eine Augenzeugin die Bankomaten-Sprengung erlebt Egliswil wird in der Nacht von Explosionen aufgeschreckt - wieder einmal wird im Aargau ein Bankomat gesprengt. Unerkannt bleiben die Täter nicht. Es gibt Augenzeugen. Eine Anwohnerin erzählt.

Erneut haben Unbekannte einen Bankomaten gesprengt - diesmal in Egliswil. Betroffen war ein Gerät der Raiffeisen-Bank. Erst in der Nacht davor stand ein Geldbezugs-Automat in Winterthur im Zentrum eines Verbrechens. Vor einem Monat traf es einen Automaten im Shoppi Tivoli. Egliswil ist der achte Vorfall im Aargau innert Jahresfrist. Und stets beginnt alles mit einem lauten Knall:

Nur zehn Meter neben dem Bankomaten schreckte Michelle Sarjeant in ihrer Wohnung auf. TeleM1 erzählt sie: «Wir sind etwa um halb drei schockartig erwacht. Es hat einmal gedonnert, explosionsartig, sehr krass, sehr fest. Ich wusste im ersten Moment nicht, wo ich bin. Und als ich heraus gefunden habe, dass ich zuhause bin, dachte ich, es ist eine Bombe.»

Die Explosion war so heftig, dass in der Wohnung Bilder von der Wand fielen. Im ersten Stock des Hauses ging sogar ein Fenster zu Bruch.

Fahndung mit Helikopter und Wärmebildkamera

Sarjeant ruft gleich die Polizei an, die durch die Alarmanlage des Bankomaten aber bereits informiert war.

Zurück zum Moment, als die Explosionen, es waren offenbar deren drei, Egliswil aus dem Schlaf rissen. Michelle Sarjeant blickt vorsichtig aus dem Fenster, sieht viel Rauch und zwei Gestalten, die am Boden knien und dann davonrennen - Richtung Wald. Das Backstein-Häuschen, das den Bankomaten umgeben hat, liegt in Trümmern:

Die Polizei reagiert sofort, zieht noch in der Nacht eine grössere Fahndung auf, auch ein Helikopter mit Wärmebildkamera kommt zum Einsatz.

Recherchen von TeleM1 haben ergeben, dass zufällig vorbeikommende Autofahrer versucht haben, die Täter in die Flucht zu schlagen. Stattdessen sind sie es, die den Rückzug antreten müssen, von den Tätern mit Trümmerteilen beworfen.

Weil Sprengstoff im Spiel ist übernimmt das Fedpol zusammen mit der Kantonspolizei Aargau die Ermittlungen. Auch am Dienstagabend sind die Täter aber nicht gefasst und noch auf der Flucht, wie Polizeisprecherin Vanessa Rumpold auf Anfrage erklärt. Genauere Hinweise auf die Täterschaft gibt es nicht. Und auch wie gross die Beute der Gangster ist, ist noch nicht klar. (jk)