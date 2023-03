Egliswil Pumptrack findet breites Wohlwollen – aber was macht Seengen? Ein Pumptrack in Egliswil? Die Idee kommt gut an. Doch das kostet viel Geld, welches zuerst eingenommen werden muss. Ausserdem soll es in Seengen ähnliche Bestrebungen geben, und zwei Pumptracks braucht es in der Region nicht.

Infoanlass zu einem möglichen Pumptrack in Egliswil: Isabelle Guggenbühl von der Arbeitsgruppe Pumptrack befragt potenzielle Nutzer der Anlage. Bild: Peter Weingartner

Mehr als neunzig Personen – Gemeindeversammlungen ziehen in der Regel weniger Leute an – liessen sich über einen geplanten Pumptrack auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern informieren. Und zwar aus erster Hand: Frauenverein, Arbeitsgruppe, Fachleute. Und ein Zielpublikum: asphaltbuckelverrückte Velo fahrende Kinder und Jugendliche.

Timo Müller, 10, erzählt, er sei erstmals in den Ferien in Savognin auf einem Pumptrack gefahren: «Seither ist ein Pumptrack für mich ein Muss.» Ferientechnisch. Kein Wunder, macht sein Vater Patrick in der Arbeitsgruppe mit. Und die 15-jährige Mountainbikerin Merit Furrer aus Seon streicht die Bedeutung einer solchen Anlage für die Region heraus: «Egliswil ist ein zentraler Standort und auch von den Nachbargemeinden über Velowege gut zu erreichen.»

Mutmassliche Kosten von 300 000 Franken

Standort, Kosten, Betrieb: Das interessiert die Bevölkerung. Mit dem Standort, angrenzend ans Bauamt und in der Nähe des Fussballplatzes, hat man einen Platz gefunden, der nicht mitten im Siedlungsgebiet liegt. Zudem gehört das Grundstück den Ortsbürgern. Die Arbeitsgruppe rechnet mit Kosten von 300 000 Franken: 250 000 Franken Baukosten, 50 000 Franken für zwölf Parkplätze, Sitzgelegenheiten und Tafeln (Regeln, Sponsoren).

Sponsoren sind also gefragt. Sie sollen 150 000 Franken beisteuern. Dabei denkt man auch an Firmen in der Region, Banken, Versicherungen beispielsweise. Eigenleistungen sind mit 40 000, Subventionen mit 30 000 und ein Kredit, den die Gemeinde absegnen muss, mit 80 000 Franken budgetiert. Auch die zukünftigen Benutzer sollen etwas beisteuern: Sponsorenradeln, Kuchenverkauf. Dazu kommen Events und Crowdfunding.

Der Zeitplan sieht, Finanzierung vorausgesetzt, vor, dass im Herbst 2024 gebaut werden kann. Vorher müssen Rollenklärungen vorgenommen werden: Wer tritt als Bauherr und Betreiber auf? Wer ist wofür verantwortlich? Die Gemeindeversammlung muss den Kredit sprechen, bevor das Baubewilligungsverfahren starten kann. Bereits formuliert sind elf Regeln. Beispiele: Der Pumptrack soll von 9 bis 21 Uhr offen sein. Verstärkte Musik ist verboten. Helmpflicht; Benutzung auf eigene Verantwortung.

Der Anlass war auch dazu da, Ideen aus der Bevölkerung abzuholen. Und sie kamen ebenso wie konkrete Fragen. Sanitäre Anlagen? Karin Bader von der Arbeitsgruppe verweist auf das WC beim Fussballplatz, das aber im Moment geschlossen sei. Hinterfragt wurden auch die Kosten eines eventuellen Rückbaus der Anlage.

Benützung gratis – Beiträge erwünscht

Die Benützung soll gratis sein. Wie steht’s mit den Parkplätzen? Vorgesehen ist vor Ort ein QR-Code für die Entrichtung eines freiwilligen Obolus über Twint. Patrick Müller von der Arbeitsgruppe, erfahrener Pumptracker andernorts: «Ich zahle immer zwischen 10 und 15 Franken für die Benützung.» Unbestritten ist auch, dass Pflege nötig ist. Karin Bader: «Wir sind sehr auf die Dorfbevölkerung angewiesen.» Ein Besen steht da. Aber auch beim Sammeln von Spenden, beim Bau und Betrieb, beim Organisieren von Events oder beim «Fötzele». Und es brauche jemanden, der zur Anlage schaut.

Je konkreter, desto wichtiger werden die Details. So nimmt sich der aktuelle Bewirtschafter des Grundstücks aus dem Spiel, was die Pflege der geplanten Hecken auf zwei Seiten des Geländes angeht: «Jede Hecke braucht einen Krautsaum.» Das heisst, die Bäume dürfen nicht auf die Grenze gesetzt werden. Andererseits ist Laub auf der Anlage gefährlich: Rutschgefahr bei Nässe.

Möglicherweise nimmt die Pumptrack-Geschichte im unteren Seetal noch eine andere Wendung. Nicht nur eine Votantin, auch die Arbeitsgruppe selber hat von Pumptrack-Bestrebungen in Seengen gehört. Klar ist den Egliswiler Promotorinnen: Zwei Pumptracks braucht die Region nicht.