Egliswil Mit dem Velo ans Nordkap: «Wer einen Traum hat wie diesen, der kann ihn verwirklichen» Bertram Zubler fuhr in Egliswil mit dem Velo und dem Zelt los. 50 Tage später kam er mit unzähligen Eindrücken und Begegnungen im Gepäck zurück.

Ankunft nach 43 Tagen und über 4000 Kilometern. zvg

Bertram Zublers Nachbar hat sich bei der Zeitung gemeldet. Zubler habe eine Reise unternommen, über die es sich zu berichten lohne. Recht hat er; nur der Reisende selbst war überrascht vom Interesse. Und das nicht zum ersten Mal: Unterwegs von Egliswil ans Nordkap fielen der Mann und sein Velo auf, immer wieder fragten Menschen nach seiner Geschichte. Der Whatsapp Status, den er für Freunde eingerichtet hat, wurde nicht nur gut besucht, sondern auch regelmässig kommentiert. «Es hat mich gefreut, dass ich Menschen auf diese Art emotional mitnehmen konnte», sagt Zubler. Er betont aber auch: Die 50-tägige Reise, die habe er für sich gemacht – nicht, um irgendwen zu beeindrucken. «Wer einen Traum hat wie diesen, der kann ihn verwirklichen», ist er überzeugt.

Der erste Stopp nach nur 300 Metern: Beim Nachbarn, der Bertram Zubler gebührend verabschieden wollte. zvg

Seiner war, als Übergang vom Arbeitsleben als Laborant und Chemikant in die Pensionierung, die 4143 Kilometer mit dem Fahrrad von zu Hause über Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland bis ans Nordkap zu fahren. Am 8. Mai um 08.08 Uhr ging es los – der erste Stopp war nach 300 Metern. Besagter Nachbar, der selbst aus Schweden stammt, hatte solche Freude an Zublers Projekt, dass er ihm ein Startbanner gebastelt hatte und ihn verabschiedete.

Das Zelt unter dem Vordach untergestellt

Der Norden habe ihn schon immer fasziniert, sagt der 63-Jährige. Er war mehrfach dort unterwegs, «schon wenn man mit dem Zug von A nach B fährt, sieht man viel». Auf seiner langen Veloreise haben ihn aber nicht nur die Landschaft, sondern vor allem die Menschen fasziniert. Unzählige, ausschliesslich positive Begegnungen. Beispielsweise, als er in Schweden auf einen Zeltplatz kam – und es dermassen regnete, dass er statt seines Zeltes gerne eine Hütte als Unterkunft gehabt hätte. Nur: Alles ausgebucht. Mit seinem Velo drehte er Runden, bis er einen Mann vor dessen Hütte antraf. Zubler fragte, ob er sein Zelt unter dem Vordach aufstellen dürfte. «Er sagte nicht nur ja, er brachte mir auch noch heisses Wasser!», er ist begeistert, von so viel Gastfreundschaft.

Gastfreundschaft auf dem Campingplatz: Hütte war keine mehr frei, Bertram Zubler durfte wegen des starken Regens sein Zelt aber bei einem anderen Feriengast unterstellen. zvg

Nach 18 Tagen auf dem Velo machte er den ersten Ruhetag. Ein seltsames Gefühl sei das gewesen; der Körper gewöhne sich schnell an etwas. Und doch: «Ich habe meine Grenzen gespürt.» Durchschnittlich 100 Kilometer auf dem Velo, das macht sich physisch wie psychisch bemerkbar. Die schönen, berührenden und lustigen Momente, etwa als sein 40-Kilo-Velo neben einem 40-Tonnen-Lastwagen auf einer Fähre zu stehen kam, machten das aber wett.

Hinter dem Globus waren die Wale

Etwa die Hälfte der Strecke führte den Egliswiler durch Schweden. Kurz vor dem Ziel liegt der «Honningsvågtunnel». Steil nach unten, geradeaus, steil nach oben und das Ganze im Dunkeln zwischen Autos und Lastwagen; ein besonderes Gefühl. Bergab habe er Geschwindigkeiten von über 50 km/h erreicht, was er zwar genoss, aber dennoch froh war, als er heil oben ankam. Das teilte er auch umgehend seiner Frau mit, die sich Sorgen gemacht hatte.

Nach 43 Tagen unterwegs erwischten er und ein Paar, mit dem er sich kurzzeitig zusammengetan hatte, den einzigen schönen Tag in Wochen, um ans Nordkap zu gelangen. Das Gefühl, als er den berühmten Globus sah, sei unbeschreiblich gewesen. Noch schöner aber sei gewesen, hinter die Skulptur zu blicken: Über die Reling gebeugt sah man Wale sich tummeln. Als Zubler diese Woche wieder zu Hause ankam, wartete dort nicht nur seine Frau, sondern auch der Nachbar – mit vielen Fragen zur Reise, die er selbst irgendwie auch mitgemacht hat.